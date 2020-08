Stav Navalného umožňuje transport do Berlína, tvrdí němečtí lékaři

Berlín/Moskva Němečtí lékaři, kteří přiletěli pro ruského opozičního předáka Alexeje Navalného do Omsku, tvrdí, že pacient je ve stavu umožňujícím jeho transport do Berlína. Uvedla to v pátek podle agentury Reuters organizace, která letoun do Ruska vyslala.

Agentura TASS však v pátek napsala, že společné konzilium lékařů z Ruska a Německa dospělo k závěru, že transport pacienta by byl nyní příliš riskantní. Ruský opoziční předák Navalnyj bojuje v nemocnici o život. Podle jeho mluvčí byl otráven Navalnyj je v Omsku hospitalizován od čtvrtka a podle své mluvčí byl patrně otráven. Ruští lékaři trvají na tom, že není schopen převozu do jiné nemocnice. Čtyřiačtyřicetiletý Navalnyj skončil v bezvědomí v nemocnici poté, co se mu při letu ze sibiřského Tomsku do Moskvy udělalo špatně a letadlo proto nouzově přistálo v Omsku. „Slyšeli jsme od německého lékařského týmu, že jsou schopni a ochotni přepravit pana Navalného do Berlína a že je to i přání jeho rodiny,“ uvedla v pátek organizace Cinema for Peace. „Ruské úřady tvrdí, že se radily s německými lékaři a že cestování pro něj není bezpečné. To není pravda,“ uvedla organizace v prohlášení. Agentura TASS napsala, že konzultace ruských a německých lékařů dospěly k závěru, že let by byl pro pacienta riskantní. Navalnyj zůstane v Omsku, dokud se jeho stav nestabilizuje, řekl vedoucí lékařů omské nemocnice Alexandr Murachovskij. Navalnyj podle ruských lékařů není schopen převozu do jiné nemocnice, stopy jedu v jeho těle nenašli „Další konzultace za účasti našich kolegů z Německa skončila. Mohu říci, že v BSMP-1 (nemocnice rychlé lékařské pomoci) se odehrává celý komplex činností, a nikdo nám nevyčetl, nikdo neřekl, že něco neplníme. V současnosti je pacient nadále léčen v BSMP-1 až do stabilizace stavu, „ řekl hlavní lékař. Murachovskij připomněl, že Navalnyj onemocněl až poté, co vzlétlo letadlo z tomského letiště, takže lékaři mají důvod se domnívat, že se jeho stav může znovu zhoršit při změně tlaku. Německé letadlo, které mělo Navalného dopravit k léčení do Berlína, přistálo v Omsku dnes ráno. Přicestovali s ním i němečtí lékaři, kteří podle mluvčího Kremlu dostali pozvání od ruských kolegů do nemocnice v Omsku na konzultace o Navalného léčbě. Lékaři v nemocnici v Omsku zatím nenašli stopy jedu v těle Navalného.