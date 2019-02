Stávkovala proti klimatické krizi. Teď mladá Švédka mluví k delegátům OSN a inspiruje desetitisíce studentů

PRAHA Na začátku září minulého roku seděla sama na chladné zemi před švédským parlamentem, Místo toho, aby byla ve škole, držela transparent. Rozhodla se proti klimatické krizi stávkovat. Lidé si jí na ulici nevšímali, další říkali, že by se měla vrátit do školy, že takhle nic nezmění. Je konec ledna a nyní již šestnáctiletá Švédka Greta Thunbergová má za sebou proslovy na klimatické konferenci před delegáty OSN a na Světovém ekonomickém fóru a její akce inspirovala tisíce studentů po celém světě k masovým školním stávkám a akcím.

„Dělám to, protože dospělí ser** na mou budoucnost,“ stálo na jednom z letáčků, které v září mladá Greta rozdávala. V té době byla prakticky sama, k budově parlamentu ji občas přišli podpořit kamarádi nebo její učitel, kterému kvůli tomu hrozilo vyhození ze školy.



„Říkáte, že milujete své děti nade všechno. A přitom jim kradete budoucnost přímo před jejich očima. Dokud se nezačnete zaměřovat na to, co je potřeba udělat, ale jen na to, co je možné politicky udělat, není tu žádná naděje.“

To jsou slova, která pronesla Greta Thunbergová v prosinci na klimatické konferenci COP 24 Organizace spojených národů (OSN) v polským Katowicích. O měsíc a půl později měla proslov na Světovém ekonomickém fóru v Davosu, kde řekla, že s klimatickou změnou jsme selhali a stejně tak všechna politická hnutí. Odmítá se smířit pouze s nadějí, že se jednou něco změní. „Nechci vaši naději, chci, abyste panikařili. Chci, abyste cítili ten strach, který cítím každý den. A chci, abyste jednali, jako by váš dům hořel. Protože hoří.“



‚Musíme si přiznat, že se jedná o krizi‘

Když Greta stávkovala na podzim před parlamentem už přes dva týdny, akce si začala všímat místní i zahraniční média a také aktivistické organizace, které zprávy o její činnosti začaly zveřejňovat na svých webech. Greta se začala stávat známou ekologickou aktivistkou. Její twitterový účet začalo sledovat stále více lidí a nyní má 132 tisíc sledujících.



Greta Thunbergová před delegáty OSN na klimatické konferenci COP 24 v polských Katowicích.

V té době ještě patnáctileté Švédce bylo mnohdy vytýkáno, že by místo stávkování měla být radši ve škole a učit se, aby z ní jednou mohla být expertka na životní prostředí a ona mohla vyřešit klimatickou krizi sama. „Jenže my už jsme jí vyřešili, známe řešení. Jediné, co musíme udělat, je probudit se a jednat,“ vysvětlila ve svém vystoupení v rámci konference TED, na které se každoročně scházejí přednášející z různých oblastí vědy, techniky, politiky, umění, ale také občanští aktivisté.



Přestože trpí Aspergerovým syndromem, který se projevuje problémy v komunikaci, mluví Greta vždy srozumitelně, bez „přeřeků“ a sebevědomě. „Byl mi diagnostikován Aspergerův syndrom, což znamená, že mluvím, jen když musím. Teď je jedna z těch chvíl,“ řekla při jednom ze svých výstupů.



Thunbergová se zaměřuje především na problematiku klimatické krize, emise fosilních paliv a skleníkových plynů. Apeluje na politiky, aby si uvědomili, že se jedná o krizi a že nám nezbývá moc času něco změnit. Ve svých proslovech používá jednoduchou, srozumitelnou a na politiky v mnohém útočnou rétoriku. „Dokud se nezačnete zaměřovat na to, co je potřeba udělat, ale jen na to, co je možné politicky udělat, není tu žádná naděje. Nemůžeme vyřešit klimatickou krizi, dokud si nepřiznáme, že se jedná o krizi,“ apelovala na delegáty OSN v rámci klimatické konferenci v půli prosince minulého roku.



35 tisíc stávkujících studentů v Bruselu

Původně Thunbergová plánovala skončit se školní stávkou 9. září, kdy se konaly ve Švédsku parlamentní volby. Poté se však rozhodla pokračovat a založila iniciativu tzv. Fridays for future (v překladu „Pátky za budoucnost“), přičemž každý pátek ve stávkování pokračuje a nechodí do školy.

Zároveň se její akcí inspirovali studenti z celého světa a začali stávkovat také. Před dvěma týdny stávkovalo v belgickém Bruselu 12 tisíc studentů proti klimatické krizi a shromáždili se před budovou Evropského parlamentu. Studenti jsou dle vlastních slov připraveni každý týden jeden den nechodit do školy a stávkovat, dokud nebudou jejich požadavky vyslyšeny. Jen o týden později bylo protestujících studentů 35 tisíc a podle místního tisku se jednalo o historicky největší studentský protest. Mezi mnohými transparenty byly nápisy jako „Jednejte, než bude příliš pozdě!“ nebo „Jsem si jistý, že dinosauři si také mysleli, že mají dost času.“.



V neděli se poté v Bruselu konal údajně největší belgický „klimatický“ protest, kterého se zúčastnili i dospělí. Podle amerického listu The Washington Post se pochodu zúčastnilo více jak 70 tisíc lidí a mnozí z jiných měst protest kvůli přeplněné dopravě ani nestihli. Protestující požadovali po belgickém parlamentu a Evropské unii, aby zvýšila své snahy v boji s klimatickou krizí. Podle Washington post se jednalo o již v řadě čtvrtý pochod proti klimatické krizi v Bruselu za poslední dva měsíce, kterého se zúčastnilo více jak 10 tisíc lidí.

NowThis (Twitter) @nowthisnews VIDEO: 30,000+ students in Belgium skipped school and braved the rain and snow to protest climate change https://t.co/Mp1s6CRu4z Pro zobrazen? videa mus?te m?t zapnutou podporu JavaScriptu 30,000+ students in Belgium skipped school and braved the rain and snow to protest climate change https://t.co/Mp1s6CRu4z odpovědětretweetoblíbit

Mladá Švédka inspirovala i studenty jinde po světě. V listopadu stávkovaly tisíce studentů napříč Austrálií, v lednu se uskutečnilo několik stávek v Německu a Švýcarsku. Ve více než 50 německých městech protestovalo okolo 30 tisíc studentů, v 15 švýcarských městech stávkovalo dohromady více jak 20 tisíc studentů. Všichni se odkazují k nápadu školních stávek Grety Thunbergové.