Velká kulturní ‚čistka‘. Po smrti Floyda mizí rasově i genderově problematické filmy a seriály

USA, VELKÁ BRITÁNIE Dva týdny protestů po násilném zabití černocha George Floyda policistou v USA vyústily ve vlnu filmoborectví. Různé streamovací společnosti napříč Spojenými státy a Velkou Británií stáhly z oběhu filmy a seriály, které na dnešní poměry urážlivě zobrazují černochy, pracují s nekorektním humorem na téma menšin nebo adorují práci policie. Jmenovitě zmizí například seriál Malá Velká Británie, oscarový snímek Jih proti Severu nebo reality show o strážcích zákona Policie v akci USA. Dopady budou mít tyto kroky i na tuzemskou distribuci zahraničních filmů.

Je tomu teprve pár hodin, co britská BBC stáhla z éteru seriál Malá Velká Británie. U nás ho v minulosti vysílala například Česká televize. BBC následovala kroky britské divize Netflixu, která ze své knihovny vyřadila i další komedii od tvůrců Matta Lucase a Davida Walliamse Pojďte se mnou létat. V obou komediích tvůrci ztvárňovali transvestity nebo jedince různých etnik pomocí make-upu.

Časy se ale podle BBC změnily a humor autorské dvojice je v dnešních měřítkách urážlivý.

„Humor v těchto seriálech je relativně starý. Sami tvůrci zmínili, že by dnes takový humor nedělali. Dneska se komedie zkrátka dělá jinak,” uznává filmový kritik Kamil Fila.



„Vznikl by seriál postavený na tomhle druhu humoru v dnešní době? Nemyslím si. Pochopil bych ale, kdyby někdo stáhl z éteru třeba jeden díl nějaké série. Na tom by nebylo nic až tak zvláštního. Ale stahovat celou sérii, protože tam může zaznít potenciálně urážlivá věc? To je příliš prudká reakce na diskutabilní kulturní téma,” myslí Fila.

„BBC má údajně editory, kteří procházejí Malou Velkou Británii zpětně a občas něco vyhodí. To naopak na to dílo přitahuje větší pozornost, než jakou by ten seriál reálně dnes měl.” dodává kritik.

Streamovací služba HBO Max shledala aktuálně problematický film z 30. let minulého století Jih proti Severu. Čtyřhodinový milostný epos údajně necitlivě zobrazuje problematiku otroctví po občanské válce. „Jih proti Severu je produktem své doby a zobrazuje některé etnické a rasové předsudky, které bohužel byly běžnou součástí americké společnosti. Byly špatné tehdy a jsou samozřejmě špatné i dnes. Myslíme, že nechat tento titul bez vysvětlení a komentáře by bylo nezodpovědné. Takže až se tento film vrátí na HBO Max, bude tak učiněno s diskuzí nad historickým kontextem,” vysvětluje za společnost HBO Pavla Brožková a potvrzuje, že na HBO ani HBO GO nebude titul v Česku k vidění.

Je zajímavé, že jednoho z 10 Oscarů, který film Jih proti Severu obdržel, dostala právě černošská herečka, a to jako vůbec první černoška v dějinách. Během ceremoniálu ale bohužel musela sedět kvůli rasové segregaci u stolu vzadu v sále, nikoli u svých filmových kolegů.

Ani všemocná policie ani předsudky v pohádkách

Paramount Network v těchto dnech také oznámila zrušení reality show Policie v akci USA, která se držela ve vysílání třicet let. Neplánují ani spustit 33. řadu, která měla mít premiéru 15. června.

Smrt George Floyda podle Kamila Fily změní narativ, ve kterém se policie na obrazovkách poslední roky objevovala. „Policie se svého času zobrazovala jako nadosobní ruka zákona, dodržování pořádku se až vzývalo. Dnes se ukazuje, že takhle to úplně nefunguje,” míní Fila. „V 70. a 80. letech v americkém filmu nastoupila adorace pořádkových sil. Ubylo detektivních seriálů, kde se pátrá, ale spravedlnost se začala provádět na místě. Drsný Harry je toho příkladem, ale není zdaleka jediným. Dnes už úzus, že policisté vykonávají spravedlnost a mohou ji vykonávat velmi tvrdě, ale neplatí.”

Vhodný dnešním dětem není podle společnosti Disney ani jejich film Píseň jihu, který stahuje ze své streamovací platformy. Společnost zároveň upozorňuje na některá zobrazení postav v animovaném filmu Dumbo z roku 1941, jsou údajně kulturně zastaralá. V minulosti už se s varováním vysílal i Tom a Jerry kvůli černošské uklízečce, která tak měla nesprávně znázorňovat běžnou roli černošky v americké společnosti.

Trend mazat nevhodná témata z veřejného prostoru vidí Kamil Fila jako problematický. „Jde o problém korporací a technických algoritmů, které nemají rozlišovací jemnost, kterou tato témata vyžadují. Bavme se o filmech a seriálech, kritizujme je, ale stahovat je z éteru, to je zbrklá reakce. Co má být součástí kulturní debaty, se stává součástí technického mazání a vylučování beze slov. Tím vymazáním se řeší velmi málo, naopak to přivolává pozornost na daná díla a vyvolává stesky, že žijeme v hrozných časech cenzury,” komentuje pro Lidovky.cz.

Fatty Arbuckle

Zároveň vysvětluje, že mazání filmů z veřejného prostoru zdaleka nezačalo streamovacími službami. Dnes je “zmizení filmu” sice rychlejší a jednodušší než dřív, ale vůbec první případ v dějinách se týká komika “Fatty” Arbuckleho.“Byl hvězdou němého filmu, podobně slavný jako Chaplin, ale kvůli obvinění ze znásilnění všechny jeho filmy zmizely. Napřed se přestaly hrát v kinech a následně v televizi.” vysvětluje Fila. „Podobný případ je komik Pee-wee Herman, jehož humor byl cílený na děti. Ale díky skandálům spojeným i s dětskou pornografií přestal komik v podstatě existovat. Dostat se k jeho filmům je téměř nemožné.

Problém je ale v tom, že dnes už rozhodnutí o tom, jaké filmy nebo seriály zmizí, dělají často tupé algoritmy, “ uzavírá Fila.