„Tolik mluvíte o tom, že můj prezident, prezident (Donald) Trump, je humanitární,“ řekl Witkoff Putinovi v reakci na propuštění Hubbarda. „I vy jste humanitární, pane, a za to vám vzdávám hold, chválím vás a ještě jednou vám děkuji,“ dodal.
Putin při schůzce s Witkoffem oznámil osvobození Hubbarda, amerického občana, uvězněného v Rusku od roku 2022, kdy byl zadržen na východě Ukrajiny. Učitel na penzi z Michiganu si v Rusku odpykával téměř sedm let vězení poté, co byl v neveřejném soudním procesu odsouzen za žoldnéřskou činnost.
Trump byl později dnes dotázán, zda by Putina popsal stejně jako Witkoff. „No, myslím, že to lze říci v tomto konkrétním kontextu, tedy s cílem umožnit propuštění muže, který si myslel, že stráví zbytek života ve vězení,“ řekl Trump. „Ale jinak bych se k tomu nijak nevyjadřoval,“ dodal. Witkoffův popis Putina ale vyvolal odpor ze strany řady Trumpových republikánů, z nichž někteří v posledních měsících otevřeně kritizovali prezidenta a jeho administrativu.
„Co to má sakra znamenat, Steve?“ reagoval na síti X republikánský senátor ze Severní Karolíny Thom Tillis. „Najdi si, co znamená slovo ‚humanitární‘. To je ale trapná a pobuřující poznámka. Měl by ses vrátit na Ukrajinu a zeptat se rodin dětí, které Putin unesl a zavraždil, jestli souhlasí s tím, že tvůj kamarád Putin je ‚humanitární‘,“ dodal.
„Ne. Putin je chladnokrevný vrah,“ napsal na X republikánský senátor John Cornyn z Texasu. „Další trapná situace,“ uvedl republikánský kongresman Don Bacon z Nebrasky, který kritizuje přístup Trumpovy administrativy k Rusku a Ukrajině.
Bývalý velvyslanec USA na Ukrajině William Taylor, který působil během vlád prezidentů George Bushe a Baracka Obamy, v rozhovoru se CBS News uvedl, že je „rozhodně dobře“, že se Hubbard vrací domů, „ale vůbec tam neměl být“. „Neměli bychom Rusům přiznávat žádné zásluhy za propuštění někoho, kdo neměl být ve vězení,“ řekl Taylor. „A nazývat Putina humanitářem, to je ostudné,“ dodal.
„Vladimir Putin není náš přítel a rozhodně není žádný humanitář,“ uvedla na X republikánská senátorka Joni Ernstová z Iowy. „Jeho neúprosné útoky na nevinné civilisty na Ukrajině ukazují jeho naprosté pohrdání lidským životem. Ústupky tuto válku neukončí. Ukončí ji tlak,“ dodala.
Witkoff svou poznámku pronesl v Petrohradu během návštěvy u ruského prezidenta, jejímž cílem bylo posunout se k ukončení války na Ukrajině, kterou Putin zahájil před více než čtyřmi roky. V uplynulém měsíci Rusko zintenzivnilo své útoky na ukrajinskou civilní a energetickou infrastrukturu ve snaze ochromit energetickou síť ještě před příchodem zimy.