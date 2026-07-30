Polsko zasáhla ruská raketa. Dopadla na východě země, vzlétly stíhačky

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  9:26aktualizováno  9:37
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Stíhací letoun F-16 polského letectva (10. února 2025)

Stíhací letoun F-16 polského letectva (10. února 2025) | foto: JAKUB KACZMARCZYK / EPA / ProfimediaProfimedia.cz

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Vojenský letoun F-16 byl v noci na čtvrtek vyslán k zásahu proti objektu letícímu na východě Polska, uvedla ráno polská armáda. Asi 45 kilometrů jižně od Lublina poté vojáci objevili v poli asi deset metrů velký kráter. Podle ukrajinského ministra zahraničí Andrii Sybihy se jednalo o ruskou střelu s plochou dráhou. Na místo míří polský premiér Donald Tusk.

„V noci polské a spojenecké průzkumné systémy detekovaly intenzivní bojovou aktivitu dálkového letectva Ruské federace,“ napsaly polské ozbrojené síly na síti X. Do akce k zajištění vzdušného prostoru země byl vyslán pár stíhaček a průzkumný letoun, doplnila armáda.

Cizí objekt se podle informací polských vojáků na radaru objevil ve 3:40, po šesti minutách zmizel. Pravděpodobně se zřítil u vesnice Tarnawa-Kolonia poblíž Lublina, místo následně lokalizoval vojenský vrtulník Mi-24.

Podle ukrajinského ministra zahraničí Andrii Sybihy přes noc přeletěla ruská střela s plochou dráhou letu Ch-101 do Polska v rámci masivního ruského úderu proti Ukrajině a narušila tak vzdušný prostor NATO. „To je další jasnou ukázkou toho, že posílení ukrajinské protivzdušné obrany je nyní naléhavé a slouží jako záruka ochrany celého euroatlantického společenství,“ napsal Sybiha na sociální síti X.

Ch-101 je řízená střela s plochou dráhou letu typu. Dolet má až tři a půl tisíce kilometrů, cestovní rychlost se pohybuje kolem sedmi set kilometrů v hodině. Rusové ji poprvé použili v Sýrii, masového nasazení se však dočkala až na Ukrajině.

Ruský raketový vpád do Polska podle Sybihy zároveň připomíná, že pro Ukrajinu a Polsko není nic naléhavějšího než boj proti společnému nepříteli, který představuje přímou hrozbu pro oba národy. „Všechny ostatní neshody musí být během této brutální války odloženy stranou. Naší nejvyšší prioritou musí být naše společná bezpečnost,“ dodal.

Ukrajina o důsledcích útoku informuje své partnery i mezinárodní organizace a žádá silnou mezinárodní reakci, větší podporu a zvýšení tlaku na Rusko. „Cena za pokračování této války pro Putina musí daleko převýšit cenu za její ukončení,“ uvedl Sybiha.

V Lublinu a některých dalších obcích se na několik minut rozezněly sirény ohlašující letecký poplach, informovaly úřady.

„Policisté nalezli kráter a trosky neidentifikovaného objektu v poli asi dva kilometry od nejbližších domů,“ oznámila polská policie. Polský premiér Donald Tusk míří na míří na místo, oznámil mluvčí vlády.

V noci na dnešek Rusko provedlo další rozsáhlý útok proti Ukrajině. Jeho cílem byla i místa na západě bránící se země.

Polsko stejně jako pobaltské země kvůli obavám z narušení svého vzdušného prostoru při ruských útocích proti Ukrajině vysílá do vzduchu stíhačky opakovaně, k průniku cizích strojů na polské území však dochází spíše výjimečně. Polský premiér Donald Tusk loni v září Moskvě vzkázal, že armáda sestřelí jakékoli ruské letadlo či dron, který se objeví ve vzdušném prostoru.

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Polsko zasáhla ruská raketa. Dopadla na východě země, vzlétly stíhačky

Stíhací letoun F-16 polského letectva (10. února 2025)

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