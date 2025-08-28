V Polsku spadla stíhačka F-16. Pilot při zkoušce na leteckou přehlídku zemřel

Autor: ,
  21:09aktualizováno  21:17
Při zkoušce na leteckou show v Radomi v centrální části Polska havaroval letoun F-16, pilot zahynul. Ve čtvrtek večer o tom na síti X informoval mluvčí polské vlády Adam Szlapka. Podle agentury PAP šlo o stroj polského letectva. Agentura Reuters napsala, že letadlo vpodvečer narazilo na ranvej a poškodilo ji. Letecká show plánovaná na víkend byla zrušena.

„Tragédie v Radomi. Během příprav na leteckou show havaroval letoun F-16. Pilot bohužel zemřel,“ uvedl Szlapka. Dodal, že na místo neštěstí zamířil ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, který je v kontaktu s premiérem Donaldem Tuskem. Více informací neposkytl.

Koordinátor zpravodajských služeb Tomasz Siemoniak havárii vojenského letounu označil za tragickou událost pro polské letectvo. Jedná se podle něj o první havárii stroje F-16 patřícího polským vzdušným silám, napsala agentura PAP. Příčiny zatím nejsou známy.

Pozůstalým pilota vyjádřili upřímnou soustrast polský premiér Donald Tusk a také ministr obrany. „Při havárii letounu F-16 zahynul polský pilot. Čest jeho památce! Rodině a blízkým vyjadřuji z celého srdce nejhlubší soustrast,“ napsal Tusk na síti X.

Server Onet sdílel video, na kterém je vidět, jak se letoun prudce řítí k zemi, naráží do ranveje a vznítí se. Podle informací tohoto webu pilot prováděl nad letištěm otočku a stroj pravděpodobně ztratil aerodynamický vztlak.

Americký bojový letoun F-16 je nejrozšířenější západní stroj svého druhu. Ve službě je přes čtyři desítky let. Jednomotorový stroj původně vyvíjený jako stíhačka se nakonec uplatnil i při bombardování.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.