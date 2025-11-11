Ukrajinci s Brity se nám pokusili unést MiG-31 vyzbrojený Kinžalem, tvrdí Rusové

Autor: ,
  8:17
Ruská tajná služba FSB, nástupkyně sovětské tajné policie KGB, tvrdí, že překazila operaci ukrajinské a britské rozvědky, které se prý pokoušely o únos stíhačky MiG-31 vyzbrojené balistickou raketou Kinžal.
Letoun MiG-31 ruské armády se střelami Kinžal na snímku z letecké základny v...

Letoun MiG-31 ruské armády se střelami Kinžal na snímku z letecké základny v Sýrii v červnu 2021 | foto: AP

Ruské vojenské cvičení pro použití jaderných zbraní. Na snímku je nadzvukový...
Ruské letouny MiG-31 nad Baltem 24. července 2015 v doprovodu britských...
Přepadový stíhací letoun MiG-31
Letoun MiG-31 ruské armády se střelami Kinžal na snímku z letecké základny v...
5 fotografií

„FSB odhalila a zmařila operaci rozvědky ukrajinského ministerstva obrany a jejích britských kurátorů zaměřenou na únos stíhačky MiG-31 jako nosiče hypersonické letecké rakety Kinžal,“ citovala agentura Interfax z komuniké FSB.

Ukrajinští zpravodajci se pokoušeli zlákat ruské piloty na slibovanou odměnu ve výši zhruba 63 milionů korun, v dalším kroku pak plánovali odeslat pilota migu i s raketou na základnu Severoatlantické aliance u černomořského přístavu Konstanca v Rumunsku, kde by mohl být sestřelen, tvrdí FSB. Zdůraznila, že přijatými opatření plány ukrajinské a britské rozvědky na „rozsáhlou provokaci“ zmařila.

Loni v létě FSB tvrdila, že zmařila pokus Kyjeva o únos strategického bombardéru, ale – podobně jako nyní – nebylo možné toto tvrzení ověřit.

Předloni v létě se ukrajinské tajné službě podařilo naverbovat ruského pilota vrtulníku Maxima Kuzminova, který byl odpůrcem ruské invaze do sousední země. S vrtulníkem Mi-8 přeletěl na území pod kontrolou Ukrajiny. Loni v únoru byl dezertér nalezen mrtev ve Španělsku.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.