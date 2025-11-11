„FSB odhalila a zmařila operaci rozvědky ukrajinského ministerstva obrany a jejích britských kurátorů zaměřenou na únos stíhačky MiG-31 jako nosiče hypersonické letecké rakety Kinžal,“ citovala agentura Interfax z komuniké FSB.
Ukrajinští zpravodajci se pokoušeli zlákat ruské piloty na slibovanou odměnu ve výši zhruba 63 milionů korun, v dalším kroku pak plánovali odeslat pilota migu i s raketou na základnu Severoatlantické aliance u černomořského přístavu Konstanca v Rumunsku, kde by mohl být sestřelen, tvrdí FSB. Zdůraznila, že přijatými opatření plány ukrajinské a britské rozvědky na „rozsáhlou provokaci“ zmařila.
Loni v létě FSB tvrdila, že zmařila pokus Kyjeva o únos strategického bombardéru, ale – podobně jako nyní – nebylo možné toto tvrzení ověřit.
Předloni v létě se ukrajinské tajné službě podařilo naverbovat ruského pilota vrtulníku Maxima Kuzminova, který byl odpůrcem ruské invaze do sousední země. S vrtulníkem Mi-8 přeletěl na území pod kontrolou Ukrajiny. Loni v únoru byl dezertér nalezen mrtev ve Španělsku.