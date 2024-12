Další problémy s F-35. Americký Kongres chce dát stopku až dvaceti stíhačkám

Má to platit do doby, než ministr obrany předloží sněmovnímu výboru pro obranu přesvědčivý plán, jak plánuje odstranit technické nedostatky, které program F-35 dosud provázejí. Americké ozbrojené složky tak najisto mohou počítat jen s 48 stroji oproti původně požadovaným 68.

Nejvíc má tratit americké letectvo. To chtělo původně 42 letounů, ale má jich dostat jen 30. Námořnictvo a námořní pěchota žádaly shodně o třináct, dostanou jich v obou případech devět.

Námořní pěchota a námořnictvo dostávají speciálně upravené typy F-35B a F-35C. První z nich umí startovat vertikálně, pročež se hodí k operacím z různých druhů lodí. „Céčko“ je zase určené výhradně k přistávání na letadlových lodích – proto má širší křídla kvůli zpomalení a větší kapacitu nádrže, aby mohlo zůstat delší dobu ve vzduchu.

Problémy s dodacími lhůtami

Víceúčelový letoun F-35 představuje to nejpokročilejší, co mají dosud Spojené státy ve výzbroji. I přesto ho ale od začátku provázejí nemalé komplikace. Královna amerických stíhaček se v minulosti potýkala s nepřesností své výzbroje, nefunkčním nočním viděním, či malým dosahem radaru. Piloty trápily extrémní bolesti nosních dutin způsobené změnami tlaků. To všechno od začátku provázely notorické problémy s dodacími lhůtami, poněvadž zbrojovka Lockheed Martin nebyla schopna stíhačky vyrábět tak rychle, jak by armáda a námořnictvo potřebovaly.

„Musím přiznat, že udělali pokrok,“ uvedl minulý týden na adresu Lockheed Martin šéf sněmovního podvýboru pro vzdušné síly republikán Rob Wittman. „Řeknu ale zároveň, že je toho potřeba udělat ještě víc, a chceme se ujistit, že se na to budou soustředit. Myslím ale, že už jsou na dobré cestě k tomu, aby všechny výzvy, které před F-35 stály a které byly skutečně ohromující, úspěšně zvládly.“

Návrh rozpočtu obrany musí ještě do konce roku schválit prezident Joe Biden.