Ve Stockholmu najel autobus do zastávky. Na místě je několik mrtvých a zraněných

Podle záběrů švédských médií, které ukazují velké množství sanitek a záchranných vozidel na místě nehody, autobus narazil do autobusové zastávky ve čtvrti Östermalm. Čtvrť se nachází v severní části města, poblíž Královského technologického institutu.
„Jedná se o vážnou nehodu,“ uvedla mluvčí švédské dopravní společnosti SL. Řidič byl zatčen. „V současné době policie neposkytuje žádné informace o počtu, pohlaví ani věku postižených osob,“ uvedla švédská policie. Policie nehodu vyšetřuje pro podezření z usmrcení z nedbalosti, ale vyšetřování stále probíhá. Příčina nehody nebyla bezprostředně jasná.
„Na místě jsou zranění. Někteří z nich vážně, postiženo je několik lidí,“ potvrdil představitel záchranných služeb Oscar Davila. Podle agentury Reuters bylo zasaženo pět lidí.
Švédská tisková agentura TT uvedla, že policie potvrdila zadržení řidiče. Bude vyslýchán, aby se zjistilo, co se stalo. Přední část autobusu byla podle všeho vážně poškozena.
Podle záchranné služby se jednalo o běžný městský autobus, který však nebyl ve službě a na palubě nebyli žádní cestující, uvedla TT. „V současné chvíli evidujeme pět osob, z nichž dvě jsou vážně zraněné a byly převezeny do nemocnice,“ uvedla podle agentury mluvčí záchranářů Michelle Marcher.
