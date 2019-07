Stovky milionů lidí v Indii trpí nedostatkem vody, vzniklo kvůli tomu i nové ministerstvo, říká český velvyslanec

Nové Dillí Indie se potýká s alarmujícím nedostatkem vody a v současnosti čelí nejhorší krizi v historii. „Není to jednoduché, ale obyvatelé Indie mají úctu k vodě. Kamkoliv přijdete, tak jsou lidé připraveni nabídnout vám vodu, jsou připraveni se s vámi rozdělit,“ říká v rozhovoru český velvyslanec v Dillí Milan Hovorka. Podle něj se situace začíná zlepšovat.

Milan Hovorka Je českým velvyslance v Indii.

Vystudoval mezinárodní obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze a působil jako velvyslanec v řadě zemí.

Velvyslancem v Dillí je od roku 2015.

Lidovky.cz: Indie v současnosti čelí nejhorší krizi spojenou s nedostatkem vody v historii. Jak vy osobně vnímáte krizi?

Indie je ohromně rozmanitá, na jedné straně je sucho, na straně druhé je třeba stát Maháráštra, který trpí přívalem monzunových dešťů, dokonce se tam protrhla přehrada. I město Bombaj má naopak vody přebytek. Indie je země mnoha tváří, část území trpí opravdu velkým nedostatkem vody, některé státy mají vody naopak nadbytek. To je prostě neuvěřitelná Indie.

Dlouhodobý problém je sucho. Sucho se do Indie vrací každoročně. V letošním roce Indie opravdu čelí jedné z nejhorších vodních krizí v historii. Mohu potvrdit z místa, že stovky milionů lidí jsou vystaveny akutnímu nedostatku vody. Nejhůř jsou na tom státy na severu a východu Indie.

Lidovky.cz: Čím to je, že zrovna letos Indie čelí nejhorší krizi v historii?

Příčin je samozřejmě celá řada. Akutní nedostatek vody souvisí se změnou klimatu, s nedostatkem srážek, se slabým monzunem, na kterém je řada států závislá. Nejde jen o letošní monzun, ale i o podzimní, který přichází v přecházejícím roce. Příčiny rovněž souvisí s urbanizací a s intenzivním obděláváním půdy. Stupňující se zásahy do krajiny nedostatek vody jenom podpoří. Situace je poměrně složitá a vyžaduje komplexní řešení.



Lidovky.cz: A jak momentálně vláda řeší krizi?

Vzniklo nové ministerstvo, jehož cílem je nalézt nějaké komplexní řešení. Ministerstvo je speciálně vybaveno úkolem hledat nejen řešení pro aktuální a urgentní situace, ale hledat i řešení dlouhodobého charakteru. Institucionální platforma vznikla sloučením ministerstva vodních zdrojů, rozvoje řek a obnovy Gangy a ministerstva pitné vody a sanitace. Místní instituce a odborníci se snaží usměrňovat intenzitu zemědělství, usměrňovat rozvoj urbanizace, zabezpečit lepší správu a spolupráci svazových států. Dešti a větru neporučíte, ale v nějaké míře vláda může pomoci v boji proti suchu. Řešení se nabízí v údržbě vodních toků a tam je potřeba ho hledat. Takže já mám pocit, že situace má teď tendenci se zlepšovat.

Český velvyslanec v Dillí Milan Hovorka.



Lidovky.cz: Takže vy momentálně pociťuje zlepšení?

Určitě. Já osobně pociťuji odlehčení a zlepšení situace, dokonce i ve státě Dillí, který patřil mezi státy trpící akutním nedostatkem vody. Po dlouhých týdnech do Dillí přišel lehký déšť a očekává se monzun, který by mohl dorazit někdy v závěru týdne kolem 7.července. Dovoluji si tvrdit, že situace napříč zemí není natolik dramatická, jako o ní referovala česká média. Indie udělala pokrok v celé řadě oblastí a já věřím, že země tento úkol zvládne a krizi vyřeší.

Lidovky.cz: Podle vás tedy česká média přehání?

To nechci tvrdit. Situace je samozřejmě dost vážná. Ale místní instituce a odborníci to řeší. Podle analýzy Indického institutu pro transformaci Indie v roce 2020 až 2021 ve velkých indických městech vyschnou spodní vody. To jsou závažné alarmují tvrzení.

Lidovky.cz: Když se dostáváte do chudších částí Indie, pociťujete krizi související s nedostatkem vody?

Samozřejmě, že to pociťuji. Vždy to závisí na konkrétním místě, které navštívím. Já v Dillí nemám problém s tím, že by mi netekla voda z kohoutku. Ale pak je tady celá řada obyvatel, která tuto možnost nemá. Je odkázána na nejrůznější systémy distribuce vody, jako je rozvoz kanystrů s vodou a podobně. Existují místa, kde nádrže, které zásobují město pitnou vodou, jsou totálně vyschlé. V některých místech od loňského monzumu, který byl mimořádně slabý, vůbec nezapršelo. Proto se do měst musí dovážet voda v cisternách.

Lidovky.cz: Podle serveru CNN si rodiny v těchto postižených místech musí vystačit s 600 litry vody na deset dní, zvládají to?

Není to jednoduché, ale obyvatelé Indie mají úctu k vodě. Kamkoliv přijdete, tak jsou lidé připraveni nabídnout vám vodu, jsou připraveni se s vámi rozdělit. Situace pro rodiny není pohodlná, ale Indové si pomáhají.

Lidovky.cz: Musel jste se nějakým způsobem adaptovat na to, že Indie trpí nedostatkem vody?

Většina z nás se snaží nějakým způsobem přizpůsobit. Cokoliv děláme, tak to děláme tak, aby naše chování bylo šetrné vůči okolí. Já osobně nespotřebuji vody méně než třeba v České republice. Já jsem byl vždy spořivý člověk, který se i doma snažil neplýtvat vodou. Takže pro mě se toho moc nezměnilo. Obecně se na velvyslanectví snažíme, abychom se chovali úsporně.

Lidovky.cz: Může Česká republika nějakým způsobem Indii pomoci?

Ano, Česká republika má zkušenosti se správou toků, a proto může Indii pomoci. Máme zkušenosti s čištěním odpadních vod a s efektivním využíváním vody jako energetického zdroje. V minulém týdnu jsem měl v Indii na návštěvě několik českých firem a společně jsme některé svazové státy navštívili. Diskutovali jsme o tom, jakým způsobem by se čeští výrobci energetických zařízení mohli podílet na rozvoji hydroenergetiky v Indii.

Lidovky.cz: A nalezli jste nějaké řešení?

Ano. Já jsem přesvědčen, že to byla velmi užitečná cesta. Dlouhodobě spolupracuji s českými firmami a myslím si, že budou schopny přetavit příležitosti do úspěšných konkrétních případů.

Lidovky.cz: Myslíte si, že bude mít současná krize dopad na obchod s Českou republikou?

Určitě ne. To není faktor, který by ovlivnil obchod s Českou republikou. Nedostatek vláhy má dozajista vliv na vývoj místního zemědělství, to se může promítnout v makroekonomice do celkového oběhového výkonu ekonomiky. Nedostatek vody se dotýká domácí poptávky a nabídky, ale bezprostřední dopad na Českou republiku nemá. Existuje řada faktorů, které ovlivňují vzájemné ekonomické vztahy mezi Indií a Českem, ale nedostatek vody bych do nich neřadil.