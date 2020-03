Stovky turistů kvůli koronaviru uvázly v nepálských horách. Německo a Francie pro ně vypraví lety

Káthmándú Stovky zahraničních turistů uvázly v nepálských horách kvůli omezení pohybu, které v zemi od úterý platí a má trvat týden. Jedná se přibližně o 500 vysokohorských turistů na nejméně čtyřech různých stezkách, píše CNN v cestovatelské rubrice.

Mluvčí nepálské turistické asociace uvedla, že její organizace již spolupracuje s různými nepálskými úřady na sestavení plánu, jak tyto uvězněné cestovatele dostat do nepálského hlavního města Káthmándú. Tam by mohli kontaktovat ambasády ve svých zemích, které by jim pomohly s návratem domů.



Nepálská turistická asociace také pro tyto turisty zprovoznila speciální stránku, přes kterou mohou kontaktovat úřady své země. Německá i francouzská ambasáda již naplánovaly, že pro turisty vypraví speciální lety, se svými občany je v kontaktu také britská ambasáda.

Nepálská vláda již dříve v tomto měsíci ohlásila, že horolezecké výstupy na himálajské vrcholy v zemi se kvůli koronaviru ruší. Povolení k výstupu na nejvyšší vrchol světa Mount Everest, za nějž zájemci musí zaplatit poplatek ve výši 11 000 amerických dolarů (asi 272 000 korun), nebude Nepál vydávat až do konce dubna.

Nepál má podle údajů místního ministerstva zdravotnictví zatím tři potvrzené případy infikovaných koronavirem. Vzhledem k tomu, že ve vysokých nadmořských výškách je dýchání obtížnější a koronavirus způsobuje dýchací potíže, mohlo by být jeho šíření v horolezeckých základních táborech na Mount Everestu opravdu nebezpečné, připomíná CNN.