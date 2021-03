Strana Fidesz maďarského premiéra oficiálně oznámila odchod z Evropské lidové strany

Místopředsedkyně Fideszu Katalin Nováková dopis zveřejnila na svém twitterovém účtu. Stojí v něm, že strana „si nepřeje pokračovat v členství v Evropské lidové straně“. „Je načase říct sbohem,“ napsala Nováková.



It’s time to say goodbye. pic.twitter.com/2pV6zdbEBp

Předseda EPP Donald Tusk jí okamžitě odpověděl: „Fidesz opustil křesťanskou demokracii. Popravdě se tak stalo před mnoha lety“.

Odchod Fideszu z EPP byl do značné míry formalitou. Už před dvěma týdny maďarská strana opustila poslanecký klub EPP v reakci na to, že konzervativní frakce schválila nová pravidla usnadňující vyloučení maďarských europoslanců.

