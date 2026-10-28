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Netanjahuův Likud obvinil Araby, že ukradli volby. Ti nabídli podporu opozici

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  19:28
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Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve volební místnosti během parlamentních...

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve volební místnosti během parlamentních voleb v Jeruzalémě (27. října 2026) | foto: AP

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Strana Likud izraelského premiéra Benjamina Netanjahua obvinila politické strany izraelských Arabů, že ukradly parlamentní volby. Podle předběžných výsledků úterního hlasování nezíská ve 120členném Knesetu většinu ani Netanjahuova koalice, ani blok opozičních stran.

Uskupení Jednotná kandidátka, které se do parlamentu také dostane a sdružuje několik stran izraelských Arabů, je podle svého šéfa připraveno podpořit vládu složenou z opozičních stran, do vlády samotné by ale nevstoupilo.

Po sečtení více než 85 procent hlasů to vypadá, že pět stran podporujících Netanjahua obsadí 53 křesel, přičemž samotný Likud s 26 mandáty zůstává nejsilnější stranou. Čtyřčlenný opoziční blok může počítat se 48 mandáty. Zbylých 12 křesel připadlo Jednotné kandidátce a sedm mandátů další arabské straně, Sjednocené arabské kandidátce (Raam).

Průběžné výsledky voleb přehledně

Likud ve středu prohlásil, že volby „byly ukradeny arabskými stranami, které podporují terorismus a zničení židovského státu“. Podle vyjádření strany měly tyto subjekty využít korupce, výhrůžek, násilí a lží k tomu, aby navýšily volební účast mezi arabskými voliči. Netanjahu arabské strany z krádeže voleb obvinil již v úterý.

Izraelská policie v úterý informovala o zatčení tří mužů podezřelých z pokusu kupovat hlasy ve prospěch strany Raam. U zadržených zajistila volební obálky a hotovost přesahující 24 000 šekelů (zhruba 168 000 korun).

Ústřední volební komise označila tento případ za ojedinělý a zdůraznila, že v zemi žádné další podobné incidenty hlášeny nebyly.

Současná vládní koalice, kterou tvoří Likud a krajně pravicové strany, vládne od roku 2022. V předchozích volbách před čtyřmi lety získal Likud 32 mandátů a vládní blok disponoval většinou 64 křesel. Strany volené převážně arabskou menšinou tehdy dohromady obdržely deset mandátů.

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