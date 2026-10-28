Uskupení Jednotná kandidátka, které se do parlamentu také dostane a sdružuje několik stran izraelských Arabů, je podle svého šéfa připraveno podpořit vládu složenou z opozičních stran, do vlády samotné by ale nevstoupilo.
Po sečtení více než 85 procent hlasů to vypadá, že pět stran podporujících Netanjahua obsadí 53 křesel, přičemž samotný Likud s 26 mandáty zůstává nejsilnější stranou. Čtyřčlenný opoziční blok může počítat se 48 mandáty. Zbylých 12 křesel připadlo Jednotné kandidátce a sedm mandátů další arabské straně, Sjednocené arabské kandidátce (Raam).
Průběžné výsledky voleb přehledně
Likud ve středu prohlásil, že volby „byly ukradeny arabskými stranami, které podporují terorismus a zničení židovského státu“. Podle vyjádření strany měly tyto subjekty využít korupce, výhrůžek, násilí a lží k tomu, aby navýšily volební účast mezi arabskými voliči. Netanjahu arabské strany z krádeže voleb obvinil již v úterý.
Izraelská policie v úterý informovala o zatčení tří mužů podezřelých z pokusu kupovat hlasy ve prospěch strany Raam. U zadržených zajistila volební obálky a hotovost přesahující 24 000 šekelů (zhruba 168 000 korun).
Ústřední volební komise označila tento případ za ojedinělý a zdůraznila, že v zemi žádné další podobné incidenty hlášeny nebyly.
Současná vládní koalice, kterou tvoří Likud a krajně pravicové strany, vládne od roku 2022. V předchozích volbách před čtyřmi lety získal Likud 32 mandátů a vládní blok disponoval většinou 64 křesel. Strany volené převážně arabskou menšinou tehdy dohromady obdržely deset mandátů.