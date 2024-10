„Pivo dělá lidi veselejší, vodka je přivádí k depresi.“ Strana milovníků piva chce v Rusku do parlamentu

Lidovky.cz: Není příliš odvážné zakládat Stranu milovníků piva právě v Rusku, zemi tradičně tíhnoucí k vodce?

To je tradiční stereotyp, že Rusko je země, kde se pije jen vodka. Statistika hovoří jasně. Rusové ročně vypijí víc než osm milionů hektolitrů piva a pivních nápojů. Tvrdého alkoholu naopak vypijí jen 1,2 milionu hektolitrů. Z toho na vodku připadá 70 procent.

Že je Rusko zemí vodky, je stereotyp z minulého a předminulého století. V 21. století už je Rusko zemí piva.

Strana milovníků piva

Lidovky.cz: „Mám dojem, že budujeme Rusko pro smutné a chmurné,“ sdělil jste novinářům během zakládajícího sněmu partaje. Dalo by se tedy na Rusko aplikovat heslo polské Strany přátel piva: „Lépe nebude, ale bude veseleji“?’

To heslo je trefné. Už jen z toho prostého důvodu, že v Rusku není parlamentní demokracie a strany u nás nehrají velkou roli. I když se naše Strana milovníků piva dostane do ruského parlamentu, je nepravděpodobné, že budeme moci opravdu něco změnit.

My chceme být hlasem menšiny. Jsme pozitivní, optimističtí. Chceme, aby byli lidé veselejší. A mimochodem, pivo opravdu dělá věci veselejšími, zábavnějšími.

Naopak vodka přivádí lidi k depresi.

Když jsme v 90. letech bojovali s vládní mocí a kritizovali jsme prezidenta Borise Jelcina, známého milovníka vodky, tak jsme ho vyzývali, aby začal pít pivo. A tedy i upravil svou politiku. Byli jsme přesvědčeni, že pivo na něho může mít dobrý vliv. Vodka znamená depresi. Pivo je naopak pozitivní. Je to optimismus. Pivo je symbolem pokroku a vzájemného porozumění.

Lidovky.cz: Jak byste potom popsal orientaci na vaši politickou stranu? Jste liberálové, nebo moderní sociální demokraté?

Předně, slovo liberalismus je v Rusku mimořádně zdiskreditované. Pokud bychom označili náš program za liberální, tak můžeme zavřít krám.

Když Rusové uslyší slovo liberalismus, tak si představí Čubajse (Anatolij Čubajs, otec ruské privatizace a symbol ruského úpadku - pozn. redakce) a reformy z 90. let. Nikoliv Oxfordský manifest liberalismu.

My se hlásíme k zdravému a pokrokovému pragmatismu, zdravému rozumu a zdravému vlastenectví. Nikoliv k hurávlastenectví, vlastenectví vodky a samohonky.

Na rozdíl od naší emigrantské opozice se neuchylujeme k sebemrskačství. To my dělat nebudeme. Chceme především rozšířit prostor svobody v zemi. A to je náš hlavní cíl.

Konstantin Kalačov (*1964) známý ruský politolog a politický marketér v roce 1993 spoluzaložil Stranu milovníků piva Strana milovníků piva se účastnila pouze voleb do Státní dumy v roce 1995. Získala 0,62 % hlasů a volilo ji více než 400 tisíc lidí partaj zanikla v roce 1998, obnovena byla na podzim 2024 Strana milovníků piva má ambici účastnit se parlamentních voleb v roce 2026

Lidovky.cz: Kdo jsou vaši voliči? Politiky přes palubu hozená městská střední třída?

Přesně tak. Jádro našich voličů tvoří městská střední třída. Jeden sociologický průzkum ukázal, že mezi mladými obyvateli měst ve věku do 35 let jsme na druhém místě v oblíbenosti. Na prvním místě je vládní strana Jednotné Rusko, na druhém jsme my.

Naši stoupenci jsou lidé soběstační, majetní, vzdělaní, kteří jsou otevřeni světu a pokrokoví. Ale to neznamená, že voliče nemůžeme najít i mezi jinými lidmi.

Když jsme v roce 1995 kandidovali do ruského parlamentu, nejvíc voličů jsme měli mezi vojáky v Čečensku (v roce 1995 probíhala první čečenské válka - pozn. redakce) a námořníky Baltské flotily. A taky jsme dostali sto procent hlasů v jedné vazební věznici.

O čem to vypovídá? Že tu jsou sociologické údaje a pak tu je skutečný život. V tomto reálném životě je dost možné, že můžeme být zajímaví pro různé voliče, nejen mladé muže. Dokážu si představit, že by nás volili i veteráni speciální vojenské operace, kteří jsou zklamáni politikou. A nejen oni. Můžeme být protestní stranou pro všechny, které politika zklamala.

Všem jsme ukradení. S nikým nesoupeříme. Chceme mít své politické zastoupení, ale o moc nebojujeme. Chceme, aby byly vyslyšeny hlasy těch, kteří nejsou momentálně vyslyšeni. To znamená, že chceme být nejsilnější hlas městské střední třídy.

Kdybychom se dostali do Státní dumy, začali bychom s revizí všech restriktivních zákonů. Protože dříve či později bude nutné utažené šrouby uvolnit.

Třeba řada lidí je nespokojena s omezením YouTube v Rusku. U nás se dějí věci, které často nechápou ani naše děti. Moje děti se mě začínají ptát, co se to děje.

Konstantin Kalačov

Lidovky.cz: Nebojíte se tlaku úřadů? Vždyť tam, kde je pivo, tam je i puč...

Náš sjezd proběhl v jednom známém hotelu v Moskvě. Kdyby nás úřady považovaly za nepřátele vlasti, tak by přijela pořádková policie OMON a rozehnala nás. To se ale nestalo. To znamená, že nás sledují a vyhodnocují všechna pro a proti.

Co se piva týče. Tak třeba Lenin i Hitler měli v oblibě mnichovské pivo Hofbräu. Ten první udělal revoluci v Rusku, druhý se chopil moci v Německu. Ale stalo se to ne proto, že pili pivo.

Samozřejmě, někdo si může dělat legraci, že také chystáme pivní puč, ale to není naše metoda. Jsme pro evoluci a parlamentarismus. Jsem naopak přesvědčený, že Strana milovníků piva je nejpoklidnější politická síla ze všech.

Loni jsme v Rusku měli puč. Nebo alespoň pokus o něj (Kalačov má na mysli neúspěšnou Prigožinovu vzpouru proti ruskému velení v létě 2023 - pozn. redakce). S pivem to ale nemělo nic společného.

V Rusku si spíš dokážu představit puč s vodkou než pivní puč.

Lidovky.cz: Pokud vím, tak s vaší stranou je spojena jedna zvláštnost. Váš předseda, Sergej Grišin, nepije alkohol. Není to trochu divné?

Můžete milovat Prahu a přitom nikdy Prahu nenavštívit. Grišin kdysi pivo pil. Pak se ale dal na zdravý životní styl, začal chodit do fitka a dělat box. A přestal pít. Ale nealkoholické pivo si dát může.

Grišinovi je 36 let. Je to dolarový milionář. Je hnacím motorem našeho projektu. To, že nepije, mi spíš připadá jako plus než mínus. Když by nám vyčítali, že opíjíme lidi, že jsme alkoholici, tak můžeme říct: podívejte, náš předseda alkohol vůbec nepije.

Provedli jsme průzkum mezi čtenáři našeho telegramového kanálu, kde máme čtyři tisíce sledujících. Čtvrtina z nich uvedla, že pivo nepije. Ale stejně jsou příznivci strany. To znamená, že nemusíte holdovat pivu, ale můžete pivo vnímat jako symbol a být naším příznivcem.

V naší první deklaraci v 90. letech bylo napsáno, že každý člověk má právo pít pivo či nepít pivo. Jinými slovy řečeno: základním lidským právem je pít či nepít pivo.

Lidovky.cz: A pak moje poslední otázka: Je vůbec možné pít ruské pivo?

Je možné pít ruské průmyslově vyráběné pivo? Tím bych asi začal. Ruské průmyslově vyráběné pivo se příliš neliší od jakéhokoli průmyslového piva kdekoliv na světě. Osobně nejsem příznivcem tohoto druhu piva. Miluju craftové pivo.

Mimochodem, craftová revoluce udělala z piva symbol odvahy, pokroku a svobody.

Koncem minulého století, v 70. a 80. letech, bylo pivovarnictví ještě konzervativní. Dodržoval se Reinheitsgebot, bavorský zákon o čistotě piva. Do piva směl přijít jen chmel, voda a ječmen. Nyní je pivo pokrok, je to svoboda, je to volba, odvaha.

Ruské řemeslné pivo vyrobené lidmi, kteří začínali s domácím vařením, domácím vařením piva a poté se rozrostli do malých a středních podniků, je často lepší než dovážená piva. A nezřídka nemá ani žádnou obdobu ve světě. Skutečně dobrých výrobců craftového piva tu je řada.

Obecně jsem milovníkem všeho nového a experimentálního. Z mého pohledu, pokud jsme v něčem konkurenceschopní, pokud máme někde vyřešený problém s náhradou dovozu a s technologickou suverenitou (politika, kterou Kreml propaguje od zavedení prvních západních sankcí v roce 2014 - pozn. redakce), tak to je právě craftové pivovarnictví. Až tedy na chmel. Ten se dováží převážně ze zahraničí.

Ale pokud jde o recepturu, pokud jde o kvalitu, včetně designu lahví, craftová piva nabízí prostor pro kreativitu, umění a odvahu. Ruští sládci jsou velmi šikovní.

To ale neznamená, že máme něco proti českému pivu. České pivo stále milujeme.