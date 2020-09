Strčil mi jazyk do krku, obviňuje Trumpa bývalá modelka. Podle protistrany jde o kampaň

Washington Bývalá modelka Amy Dorrisová obviňuje amerického prezidenta Donalda Trumpa, že ji před více než dvaceti lety sexuálně obtěžoval na tenisovém turnaji US Open. Prezidentovi právníci však její tvrzení odmítají a tvrdí, že vzhledem k načasování krátce před listopadovými prezidentskými volbami by mohlo být její obvinění politicky motivované, napsal britský list The Guardian.

Dorrisová tvrdí, že jí Trump „strčil jazyk do krku“ a proti její vůli se jí dotýkal po celém těle, přičemž ji držel tak, že se nemohla z jeho sevření vytrhnout. Incident se podle ní stal ve VIP boxu na turnaji US Open v roce 1997, kde byla Dorrisová se svým tehdejším přítelem Jasonem Binnem, který byl Trumpovým blízkým přítelem.



Ve čtvrtek 48letá Dorrisová tvrdí, že uvažovala o zveřejnění tohoto zážitku již v roce 2016, kdy se objevila řada obvinění ze sexuálního obtěžování vůči Trumpovi od různých žen. Nakonec se ale rozhodla, že svůj příběh sdílet nebude, protože se obávala případných dopadů na svou rodinu.

„Teď mi připadá, že mým dcerám bude brzy 12 let a já chci, aby věděly, že nesmíte kohokoliv nechat dělat něco, co se vám nelíbí,“ uvedla bývalá modelka.

Dorrisová, která tehdy žila na Floridě a v New Yorku byla jen několik dní na návštěvě, strávila po Trumpově boku několik dní i po údajném incidentu. Tuto okolnost vysvětluje tím, že ve městě nikoho neznala a držela se svého přítele Binna, který měl s Trumpem naplánovaný program. Tvrdí také, že ve víru událostí se jí ani nepodařilo řádně zpracovat, co se tehdy vlastně stalo. „Lidé ztrácejí roky s lidmi, kteří je zneužili. To se stává, když se vám stane něco traumatického, že zamrznete,“ řekla Dorrisová.

Trumpovi právníci se brání

Trumpovi právníci však tvrdí, že příběh, který někdejší modelka vypráví, nedává smysl, a že pokud by se incident skutečně stal, všiml by si jej někdo další z lidí, kteří byli tehdy také přítomni v boxu na tenisovém turnaji.

Pokládají také za těžko uvěřitelné, že by se Dorrisová zdržovala v Trumpově blízkosti několik dalších dní po údajném napadení. Vzhledem k tomu, že bývalá modelka nikdy záležitost neřešila s policií a nyní zbývá 46 dní do prezidentských voleb, v nichž Trump obhajuje svůj mandát, mohla by být celá záležitost politicky motivovaná, uvedli prezidentovi právní zástupci.

Rozhovor, v němž své zážitky popisuje, Dorrisová poskytla listu The Guardian už před 15 měsíci, dlouho však váhala s tím, zda povolit jeho zveřejnění.

„Už je mi zle z toho, jak mu to prochází,“ poznamenala s odkazem na další četná obvinění ze sexuálního napadení či znásilnění, která se vůči Trumpovi za poslední roky objevila a která všechna prezident popírá. „Už jsem unavená z toho být zticha. Je to svým způsobem očistné. Chci, aby se to dostalo ven. Chci, aby lidé věděli, že tohle je ten muž, tohle je náš prezident. Tyhle věci on dělá a je to nepřijatelné,“ řekla Dorrisová.

Trump čelil za poslední desetiletí obviněním ze sexuálního obtěžování a násilnického jednání od 25 žen. Ve videu z roku 2005, které se dostalo na veřejnost za prezidentské kampaně v roce 2016, se prezident chlubil, že jako televizní celebrita může s ženami dělat cokoliv, například je „prostě začít líbat“. Prezident ale následně prohlásil, že šlo jen o silácké řeči, které nepopisují jeho skutečné chování k ženám.