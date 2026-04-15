Incident se stal minulé úterý. Bývalý student, kterého později úřady identifikovaly jako dvacetiletého Victora Lee Hawkinse, přišel do budovy střední školy v Pauls Valley se dvěma poloautomatickými pistolemi, které nejspíše sebral otci, píše server americké stanice NBC.
Po příchodu do školy se pokusil vypálit po jednom ze studentů, zbraň mu ovšem selhala. Poté vystřelil po jiném ze studentů, toho minul. Oba žáci podle NBC prosili o milost, mohli posléze odejít a následovali je i další studenti.
Z nedalekých dveří poté vyběhl ředitel školy Kirk Moore a Hawkinse srazil zezadu k zemi. Přitlačil ho na lavičku a zpacifikoval. S pomocí dalšího kolegy, který mu přispěchal na pomoc, střelce odzbrojili.
Útočník Moora při jeho snaze o odzbrojení postřelil do nohy, ředitele proto museli hospitalizovat. Ve svém pátečním prohlášení, které zveřejnil server lokální televize News9, však napsal, že se pomalu uzdravuje, a poděkoval za podporu. „Těším se na návrat do práce, abych mohl pokračovat ve svém životním poslání,“ vzkázal.
Zabránil tragédii, říká policie
Šéfa místní policie Dona Maye ředitelovo chování nepřekvapilo. „Nemám nejmenší pochybnosti o tom, že zachránil dětem život,“ řekl s tím, že Moore zabránil tragédii.
Podle policejního vyšetřování přišel útočník do školy s úmyslem zabít studenty, zaměstnance, ředitele a nakonec sebe. O řediteli se vyjádřil jako o někom, koho nemá rád, a uvedl, že chtěl spáchat vlastní střelbu ve škole, podobně jako to udělali střelci z Columbine. Tím odkazoval na útok na střední škole v americkém Coloradu z roku 1999.
Podle informací stanice NBC je střelec zadržen ve vazební věznici v okrese Garvin. Soud s ním začne 8. května. Mimo jiné je obviněný ze střelby s úmyslem zabít, za kterou v Oklahomě může strávit zbytek života ve vězení.
Město Pauls Valley, necelých 100 km jižně od Oklahoma City
