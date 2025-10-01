Střelba a výbuchy v Mnichově. Policie zasahuje na severu města

Podle reportérů Bildu byl na místě nalezeno tělo muže a další muž se střelnými zraněními. Hasiči zde také likvidovali rozsáhlý požár dodávky.
Podle zjištění, která přinesla německá média, muž pravděpodobně nastražil v domě svých rodičů výbušniny, zapálil ho a poté si vzal život. Nalezena byla také nejméně jedna další osoba se střelnými zraněními. Bližší okolnosti zatím nejsou známé
Policie i hasiči na sociálních sítích upozornili, aby se lidé vyhnuli oblasti u Lerchernauerské výpadovky z města. Policisté na místo povolali také pyrotechnickou jednotku. Policejní mluvčí podle agentury DPA uvedl, že zásah byl vyvolán požárem rodinného domu. Nebezpečí pro veřejnost ve městě, kde se nyní konají pivní slavnosti Oktoberfest, podle něj nehrozí.
Portál BR24 doplnil, že v oblasti byla omezena doprava a linka S-bahn S1 je mimo provoz. Lerchenauerské ulici se vyhýbají také linkové autobusy městské dopravy.