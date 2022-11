Střelba v nočním gay klubu v americkém Coloradu Springs: pět lidí zemřelo

„Coloradské úřady tři minuty před půlnocí obdržely několik telefonátů na tísňovou linku s oznámením střelby v nočním gay podniku Clubu Q a vyrazily na místo,“ uvedla poručice policie z města Colorado Springs Pamela Castrová.

„Policisté uvnitř našli jednu osobu, o které se domnívali, že je podezřelá. V tuto chvíli podezřelého ošetřují, ale je ve vazbě,“ sdělila Castrová.

Informaci, zda pachatele zahrnuje v bilanci zraněných osob, poručice neupřesnila.

Policie odmítla hovořit o možném motivu. Kapitán hasičů v Colorado Springs Mike Smaldino uvedl, že na místě zasahovalo 11 sanitek a též FBI.

Club Q ve svém prohlášení na Facebooku uvedl, že je „zdrcen nesmyslným útokem na naši komunitu“. Vyjádřil soustrast obětem a jejich rodinám.

„Děkujeme za rychlé reakce hrdinných zákazníků, kteří střelce zkrotili a ukončili tento nenávistný útok,“ uvedli v prohlášení.

Je to šest let co druhá nejhorší střelba v historii USA vůbec si v gay klubu v Orlandu na Floridě vyžádala 50 obětí včetně útočníka. FBI útočníka identifikovala jako devětadvacetiletého amerického občana Omara Mateena, jehož rodiče byli z Afghánistánu.

Mateen se při útoku přihlásil k samozvanému Islámskému státu (IS), jeho otec ale radikální islám jako motiv odmítl. Jeden z Mateenových známých, který ho znal jako častého návštěvníka gay klubu, tvrdil, že se Omar nedokázal vyrovnat se svou sexuální orientací.