Střelbu před nočním klubem v Ekvádoru nepřežilo osm lidí

  21:14aktualizováno  21:14
Při střelbě před nočním klubem na jihozápadě Ekvádoru v noci na neděli zemřelo osm lidí. Podle agentur to uvedla policie. Ta čin prošetřuje a snaží se zjistit důvody střelby. V provincii Guayas, kde ke střelbě došlo, však platí nouzový stav kvůli násilí zločineckých skupin.

ilustrační snímek | foto: Reuters

Podle policie skupina útočníků přijela na místo ve dvou dodávkách a začal střílet na lidi, kteří postávali před nočním klubem v obci Santa Lucía. Policie nalezla na místě sedm mrtvých a několik zraněných. Další člověk zemřel v nemocnici.

V provincii Guayas prezident Daniel Noboa nechal nedávno prodloužit na dva měsíce stav nouze kvůli násilnost drogových gangů. Země čelí již několik let nárůstu násilí, které souvisí s pašováním drog.

Ekvádor se stal klíčovým uzlem na trasách pro pašování kokainu z Latinské Ameriky do Spojených států a Evropy. Na začátku loňského roku úřady kvůli násilnostem vyhlásily výjimečný stav a povolaly do boje s gangy i armádu. Časté jsou také vzpoury ve věznicích s řadou mrtvých mezi dozorci i krvavými zásahy policie.

