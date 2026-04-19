Poraněné dítě, jehož oba rodiče při střelbě zahynuli, je ve stabilizovaném stavu, jeden dospělý zůstává v kritickém stavu, uvedl Kličko. „Všem se dostává veškeré potřebné lékařské péče,“ uvedl starosta na platformě Telegram.
Supermarket v Holosijivském obvodě v jižní části Kyjeva je stále obehnán policejní páskou, ve výkladu jsou vidět průstřely a v okolí jsou patrné skvrny od krve, píše agentura Reuters. O pár set metrů dál, tam, kde útočník střelil své první oběti, leží květiny.
Na Ukrajině, která se pátým rokem brání invazi ruských vojsk, je střelba tohoto druhu mimořádně vzácná. Ukrajinská bezpečnostní služba uvedla, že incident vyšetřuje jako teroristický čin. Policie zatím motiv činu nezjistila.
Z funkce v neděli odstoupil šéf ukrajinských strážníků Jevhen Žukov. Na sociálních sítích se totiž objevilo video, na kterém je vidět, jak hlídkující policisté po zaslechnutí střelby utíkají pryč a bezbranné civilisty nechávají za sebou.
„Policisté se zachovali neprofesionálně a ostudně. Měli našim občanům pomáhat a zachraňovat je. Nevyhodnotili však situaci správně a civilisty zanechali napospas nebezpečí,“ řekl Žukov serveru RBK-Ukrajina s tím, že se z toho rozhodl vyvodit osobní zodpovědnost.
Ministr vnitra Ihor Klymenko ovšem předtím prohlásil, že chování policistů je „hanbou pro celý systém“ a že budou přijata rozhodnutí ohledně jejich nadřízených.
Střelba na civilisty nedaleko centra Kyjeva v zemi také vyvolává otázky ohledně práva lidí na sebeobranu a také ohledně toho, jak se střelci vzhledem k jeho duševnímu stavu podařilo získat lékařské potvrzení potřebné k prodloužení zbrojního průkazu, řekl Klymenko.
Ministerstvo podle něj hodlá připravit novelu zákona o držení střelných zbraní civilisty. Ministr je přesvědčen, že lidé by měli mít právo na ozbrojenou sebeobranu. V současnosti mohou Ukrajinci vlastnit pouze lovecké zbraně, připomněla agentura Reuters.