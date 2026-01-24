O střelbě ještě před potvrzením úmrtí muže informovali guvernér státu Minnesota Tim Walz či radnice města Minneapolis. „Jsme si vědomi o zprávách o další střelbě, do které byli zapojení agenti federálních bezpečnostních sil,“ uvedla radnice. Walz sdělil, že s Bílým domem mluvil „o další hrůzné střelbě federálních agentů“, která se stala v sobotu ráno místního času.
Místní média tvrdí, že federální agenti několikrát postřelili muže, se kterým před tím zápasili na zemi. Podle CNN se na místě střelby shromáždili lidé a policisté proti nim použili slzný plyn. S odkazem na policii uvedla, že postřelený muž zemřel. Agentura AP se se stejným tvrzením odkazuje na záznamy z nemocnice. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti tvrdí, že muž byl ozbrojen.
Waltz vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby odvolal několik tisíc příslušníku ICE z Minneapolis. Označil je za „násilné a nevycvičené příslušníky“.
Jeden z nich 7. ledna zastřelil 37letou Renée Goodovu za volantem jejího vozu na ulici v Minneapolisu. Zatímco federální vláda tvrdí, že imigrační agent střílel v sebeobraně, místní úřady to s odkazem na videa zachycující celý incident odmítají. Ve městě se kvůli tomu konaly protesty, naposledy s tek stalo v pátek. Další pobouření vyvolalo zadržení pětiletého chlapce, kterého agenti ICE zadrželi v úterý, když se vracel ze školky, a spolu s jeho otcem ho převezli do detenčního centra v Texasu.