Federální agenti v Minneapolisu zastřelili dalšího člověka. Hrůzné, reaguje guvernér

Autor: ,
  17:59aktualizováno  18:38
Jednapadesátiletý muž postřelený federálními agenty v Minneapolisu při sobotní potyčce zemřel. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti tvrdí, že byl ozbrojený. Guvernér státu Minnesota Tim Walz označil incident za hrůzný a mluvil o něm s Bílým domem. Na začátku měsíce maskovaný agent Úřadu pro imigraci a cla (ICE) zastřelil ve městě ženu, což vyvolalo protesty a rozhořčení.

O střelbě ještě před potvrzením úmrtí muže informovali guvernér státu Minnesota Tim Walz či radnice města Minneapolis. „Jsme si vědomi o zprávách o další střelbě, do které byli zapojení agenti federálních bezpečnostních sil,“ uvedla radnice. Walz sdělil, že s Bílým domem mluvil „o další hrůzné střelbě federálních agentů“, která se stala v sobotu ráno místního času.

Agenti Úřadu pro imigraci a cla (ICE) v Minneapolisu hlídají oblast, kde se podle guvernéra státu Minnesota dopustili další střelby. (24. ledna 2026)
Agenti Úřadu pro imigraci a cla (ICE) v Minneapolisu hlídají oblast, kde se podle guvernéra státu Minnesota dopustili další střelby. (24. ledna 2026)
Agenti Úřadu pro imigraci a cla (ICE) v Minneapolisu v oblasti, kde došlo ke střelbě. (24. ledna 2026)
Agenti Úřadu pro imigraci a cla (ICE) v Minneapolisu v oblasti, kde došlo ke střelbě. (24. ledna 2026)
34 fotografií

Místní média tvrdí, že federální agenti několikrát postřelili muže, se kterým před tím zápasili na zemi. Podle CNN se na místě střelby shromáždili lidé a policisté proti nim použili slzný plyn. S odkazem na policii uvedla, že postřelený muž zemřel. Agentura AP se se stejným tvrzením odkazuje na záznamy z nemocnice. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti tvrdí, že muž byl ozbrojen.

Waltz vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby odvolal několik tisíc příslušníku ICE z Minneapolis. Označil je za „násilné a nevycvičené příslušníky“.

Jeden z nich 7. ledna zastřelil 37letou Renée Goodovu za volantem jejího vozu na ulici v Minneapolisu. Zatímco federální vláda tvrdí, že imigrační agent střílel v sebeobraně, místní úřady to s odkazem na videa zachycující celý incident odmítají. Ve městě se kvůli tomu konaly protesty, naposledy s tek stalo v pátek. Další pobouření vyvolalo zadržení pětiletého chlapce, kterého agenti ICE zadrželi v úterý, když se vracel ze školky, a spolu s jeho otcem ho převezli do detenčního centra v Texasu.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.