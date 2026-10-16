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Na škole v Oregonu zemřeli tři děti a učitel. Šestnáctiletý útočník byl zastřelen

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  6:57aktualizováno  6:57
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Střelba na základní škole v Oregonu si vyžádala čtyři oběti, přičemž tři z nich byly děti. (15. října 2026) | foto: Reuters

Čtvrteční střelba na základní škole v americkém Oregonu má čtyři oběti. Šestnáctiletý útočník ve městě Bend zastřelil tři děti a jednoho učitele, než ho sám zastřelil jeden z místních obyvatel. Další dva zranění skončili v nemocnici.

Policie dostala zprávu o střelbě na základní škole Silver Rail krátce před 13:00 místního času (22:00). Střelec ozbrojený puškou podle policie nejprve několikrát vypálil na člověka sedícího v autě poblíž školy, poté ustřelil zámek u školních dveří a pronikl dovnitř. V tu chvíli se za ním vydal jeden z místních lidí vybavený zbraní, který jej zakrátko zastřelil. Mladík však ještě předtím zabil tři děti a učitele, další sedmiletý žák a pedagog byli převezeni do nemocnice.

Oregonská guvernérka Tina Koteková uvedla, že je zprávou o střelbě zcela zdrcena a vyjádřila soustrast příbuzným obětí. „Místnímu člověku, který hrdinně zasáhl, aby zabránil ztrátám dalších životů: váš čin s sebou nese těžké emoční břemeno a já chci, abyste věděl, že mé myšlenky patří i vám,“ vzkázala dosud neidentifikovanému obyvateli Bendu, který mladíka s puškou zastřelil.

Školu ve městě vzdáleném asi 250 kilometrů jihovýchodně od oregonské metropole Portlandu navštěvuje podle médií téměř 500 dětí. Šéf místní policie Mike Krantz, který na tiskové konferenci hovořil o obětech a střelci, uvedl, že policie bude ve škole přítomná ještě několik dní, aby podrobně vyšetřila všechny okolnosti incidentu. Policisté zatím nesdělili podrobnosti o střelci, ani zda školu dříve navštěvoval či někoho ze zastřelených znal, nebo si oběti vybral náhodně.

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