Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

V bavorském Berngau se střílelo, místní mají zákaz vycházení do centra města

Autor:
  18:54aktualizováno  18:54
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Fotogalerie4

V Bernagau v Horním Falcku po několika výstřelech se rozpoutala rozsáhlá policejní akce. Podle informací policejního mluvčího Michaela Zaschky byli dva lidé těžce zraněni. (8. října 2026) | foto: Profimedia.cz

Po střelbě v Berngau v bavorském Horním Falci byli dva lidé těžce zraněni. Podezřelý střelec se údajně nachází v jednom z obytných domů. Speciální jednotky budovu obklíčily. Centrum města a jeho široké okolí je uzavřeno.
V Bernagau v Horním Falcku po několika výstřelech se rozpoutala rozsáhlá policejní akce. Podle informací policejního mluvčího Michaela Zaschky byli dva lidé těžce zraněni. (8. října 2026)
V Bernagau v Horním Falcku po několika výstřelech se rozpoutala rozsáhlá policejní akce. Podle informací policejního mluvčího Michaela Zaschky byli dva lidé těžce zraněni. (8. října 2026)
V Bernagau v Horním Falcku po několika výstřelech se rozpoutala rozsáhlá policejní akce. Podle informací policejního mluvčího Michaela Zaschky byli dva lidé těžce zraněni. (8. října 2026)
V Bernagau v Horním Falcku po několika výstřelech se rozpoutala rozsáhlá policejní akce. Podle informací policejního mluvčího Michaela Zaschky byli dva lidé těžce zraněni. (8. října 2026)
4 fotografie

V Berngau v Horním Falcku po několika výstřelech se rozpoutala rozsáhlá policejní akce. Podle informací policejního mluvčího Michaela Zaschky byli dva lidé těžce zraněni.

Okolnosti incidentu zatím nejsou jasné. Podle prvních informací se podezřelý střelec nachází v obytném domě v centru města, uvedla policie. Na místě zasahují speciální jednotky, které budovu obklíčily.

Policie uzavřela centrum města Berngau a obyvatelé jsou žádáni, aby neopouštěli své domy a byty a vyhýbali se této oblasti.

Mluvčí policie Zaschka to v rozhovoru pro rozhlasovou stanici BR zdůvodnil probíhajícími zásahovými opatřeními. Pro policii je prý jednodušší, „když máme prázdné ulice“. Je to také bezpečnější pro obyvatele. Mimo uzavřenou oblast podle policie nehrozí žádné nebezpečí. V současné době také nikdo není na útěku.

Podle informací stanice BR je na místě přibližně sto padesát policistů, včetně speciálních jednotek. K akci je povolán také policejní vrtulník, který má zásahovým jednotkám poskytnout přehled o situaci. K dispozici je navíc obrněné vozidlo. Zatím však není rozhodnuto, zda bude skutečně nasazeno.

První tísňová volání od občanů, kteří zaslechli zvuky výstřelů, dorazila kolem 14. hodiny na operační středisko policie v Horním Falci. Berngau leží asi šest kilometrů jihozápadně od Neumarktu v Horním Falci. Obec má přibližně 2,6 tisíce obyvatel.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.