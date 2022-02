U školy v americkém Minneapolisu se střílelo. Zemřel jeden člověk

Ke střelbě došlo v úterý krátce po poledni místního času (19:00 SEČ) před školou South Education Center, uvedl podle serveru CNN policejní náčelníkJay Henthorne.

Po příjezdu policejních jednotek našli strážníci před školou dva postřelené studenty. Superintendantka okresu 287 Sandra Lewandowská uvedla, že studenti byli postřeleni poblíž hlavního vchodu do budovy. Oba byli převezeni do nedalekého zdravotního střediska, jeden z nich zraněním podlehl, dodal náčelník.

Policie zajistila okolí školy, všichni zaměstnanci i přítomní žáci byli evakuováni. Podezřelí z místa uprchli, uvedl Henthorne.

Do vzdělávacího centra dochází zhruba 200 dětí, škola poskytuje vzdělání dětem a mladistvým se zvláštními potřebami od předškolního věku až do 21 let.

Bezprostředně po incidentu se škola uzavřela, stejně jako další vzdělávací zařízení v blízkosti, a policie prohledává její okolí. Zaměstnanci školy začali postupně předávat žáky rodičům. Těm řekli, aby čekali v parku, který od školního areálu dělí několik ulic.