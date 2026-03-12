Najel v USA do synagogy náklaďákem, pak vypukla střelba a požár. Zasahuje i FBI

Policie z Farmington Hills a West Bloomfield potvrdila NBC News, že reagovala na hlášení o nebezpečném střelci v synagoze Temple Israel. Policie také uvedla, že na stejném místě zasahuje i kvůli požáru. Šéf FBI Patel na sociální síti X napsal, že do synagogy v Michiganu nejprve narazilo nákladní vozidlo a poté došlo ke střelce. Na místě zasahuje FBI.
Nejnovější informace zveřejněné americkými médii CNN a agenturou AP však uvádí, že byl útočník při přestřelce s policisty zabit. O dalších případných obětech zatím žádné zprávy nejsou.
Policie na síti X uvedla, že školy v Bloomfield Hills jsou v zabezpečeném režimu kvůli probíhajícímu incidentu ve West Bloomfield. „Zatím jde o preventivní opatření a dětem žádné bezprostřední nebepečí nehrozí,“ dodali policisté.
Michiganská zákonodárkyně Mollory McMorrowová vyzývala obyvatele, aby se oblasti vyhýbali.