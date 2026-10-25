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Potyčka na floridské univerzitě se zvrhla ve střelbu. Polovina zraněných jsou děti

Autor: ,
  9:56
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Jedenáct lidí utrpělo střelná zranění při střelbě poblíž univerzitního kampusu v Tallahassee na Floridě. Kromě toho se při incidentu zranil další člověk. Podle Floridské univerzity zemědělských a mechanických věd ke střelbě došlo v sobotu večer v ulici Perry Street nedaleko jejího kampusu.

Policie uvedla, že mezi zraněnými je šest dospělých a šest nezletilých.

„Nejméně tři z obětí střelby utrpěly vážná zranění, zatímco stav devíti dalších je podle dostupných informací stabilizovaný,“ uvedla policie v Tallahassee v prohlášení.

Policie sdělila, že střelbě předcházela „fyzická potyčka“, bližší podrobnosti však neuvedla.

„Je obzvláště zdrcující zjištění, že mezi zraněnými jsou i děti,“ řekl policejní náčelník Lawrence Revell.

Nejmladšímu z postřelených bylo 11 let, uvedl deník New York Post; policie však na žádost agentury Reuters o vyjádření bezprostředně nereagovala.

Deník dále uvedl, že rvačka mezi dvěma až třemi lidmi na večírku u příležitosti návratu studentů na kampus vyústila těsně před 20:00 místního času výstřely.

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