Při střelbě v baru v Jižní Karolíně přišli o život čtyři lidé, dalších dvacet je zraněných

  17:30aktualizováno  17:30
Čtyři lidé přišli o život a nejméně 20 dalších bylo zraněno při nedělní střelbě v baru v okrese Beaufort v americkém státě Jižní Karolína. Okolnosti incidentu jsou nadále předmětem vyšetřování, uvedl úřad místního šerifa s tím, že již prošetřuje několik osob.

ilustrační snímek | foto: AP

Úřad šerifa přijal několik tísňových volání o střelbě v baru na ostrově Saint Helena před 1:00 místního času (7:00 SELČ). V době incidentu byly na místě stovky lidí. Po příjezdu policisté v baru a okolí nalezli několik lidí se střelnými zraněními. Čtyři lidé byli prohlášeni za mrtvé přímo na místě, z 20 zraněných jsou čtyři v kritickém stavu.

„Jsem zcela zdrcena zprávou o šokující střelbě v okrese Beaufort,“ uvedla na síti X republikánská poslankyně za Jižní Karolínu ve Sněmovně reprezentantů Nancy Maceová.

