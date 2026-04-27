Pokus o atentát na Trumpa, držení zbraní. Soud obvinil střelce z galavečeře

Jednatřicetiletý Cole Tomas Allen je obviněn také ze zločinů souvisejících s držením zbraní.
Soudce nařídil, že Allen zůstane ve vazbě až do následujícího soudního líčení, které je naplánované na čtvrtek.
„Pokusil se o atentát na prezidenta Spojených států Donalda J. Trumpa,“ řekla podle agentury Reuters u soudu žalobkyně Jocelyn Ballantineová.
Allen se k soudu dostavil v modrém vězeňském obleku a uvedl, že bude na všechny otázky odpovídat pravdivě. K vyjádření ke svému obvinění se zatím nedostal, píše Reuters.
Tajná služba v sobotu večer místního času evakuovala Trumpa a další členy kabinetu z galavečeře s korespondenty Bílého domu ve Washingtonu poté, co ozbrojený muž začal střílet v hotelu, kde se událost konala.
Na místě byl zadržen učitel a herní vývojář Allen, který bezpečnostním složkám řekl, že cílil na členy Trumpovy administrativy. Postřelen byl jeden z členů prezidentovy ochranky.