Pokus o atentát na Trumpa, držení zbraní. Soud obvinil střelce z galavečeře

Autor: ,
  20:53aktualizováno  20:53
Muž, který střílel při sobotní galavečeři za účasti prezidenta Donalda Trumpa, si v pondělí u soudu vyslechl obvinění z pokusu o atentát na prezidenta, informují agentury.
Americký prezident Donald Trump sdílel záběr ze zadržení útočníka, který střílel na galavečeři ve Washingtonu. (26. dubna 2026) | foto: @realDonaldTrump

Agenti Tajné služby zasahují proti střelci během večeře korespondentů Bílého...
Hosté se schovávají poté, co Tajná služba odvedla prezidenta Donalda Trumpa z...
Americký prezident Donald Trump salutuje během každoroční večeře Asociace...
45 fotografií

Jednatřicetiletý Cole Tomas Allen je obviněn také ze zločinů souvisejících s držením zbraní.

Soudce nařídil, že Allen zůstane ve vazbě až do následujícího soudního líčení, které je naplánované na čtvrtek.

„Pokusil se o atentát na prezidenta Spojených států Donalda J. Trumpa,“ řekla podle agentury Reuters u soudu žalobkyně Jocelyn Ballantineová.

Allen se k soudu dostavil v modrém vězeňském obleku a uvedl, že bude na všechny otázky odpovídat pravdivě. K vyjádření ke svému obvinění se zatím nedostal, píše Reuters.

Tajná služba v sobotu večer místního času evakuovala Trumpa a další členy kabinetu z galavečeře s korespondenty Bílého domu ve Washingtonu poté, co ozbrojený muž začal střílet v hotelu, kde se událost konala.

Na místě byl zadržen učitel a herní vývojář Allen, který bezpečnostním složkám řekl, že cílil na členy Trumpovy administrativy. Postřelen byl jeden z členů prezidentovy ochranky.

Vstoupit do diskuse

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.