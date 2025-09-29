Střelba v mormonském kostele v USA má už čtyři oběti, dalších osm je zraněných

Policie podezřelého identifikovala jako čtyřicetiletého Thomase Jacoba Sanforda ze sousedního městečka Burton, jeho motiv zatím není známý. Střelec nejprve svým autem vjel do hlavních dveří kostela Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, v němž v tu chvíli na bohoslužbě byly stovky lidí, pak z auta vystoupil s dvěma americkými vlajkami v ruce a zahájil palbu. Kostel také podle všeho zapálil, uvedl šéf zdejší policie William Renye.
Podle agentury AP byly oheň a kouř vidět po několik hodin, než se plameny podařilo uhasit.
Dva policisté zneškodnili útočníka osm minut poté, co začal střílet z útočné pušky, uvedl Renye podle agentury AFP a také potvrdil nalezení dalších dvou obětí.
Policejní náčelník uvedl, že se zatím nepodařilo prohledat celý kostel a že by mohly být nalezeny další oběti. Jeden ze zraněných byl v neděli večer v kritickém stavu, sedm dalších je stabilizovaných. Renye se podle AP také zmínil o blíže neupřesněném počtu pohřešovaných.
Vyšetřování se ujal Federální úřad pro vyšetřování (FBI), oznámil na stejné tiskové konferenci zvláštní agent Reuben Coleman.
Útok se odehrál den poté, co ve věku 101 let zemřel Russell Nelson, dosavadní prezident Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.
Čin už odsoudila guvernérka státu při kanadských hranicích Gretchen Whitmerová. „Násilí kdekoliv a zvláště na místě bohoslužby je nepřijatelné,“ uvedla.
Americký prezident Donald Trump zase vyjádřil názor, že jde zřejmě o další cílený útok na křesťany ve Spojených státech.
Grand Blanc je město se zhruba 7700 obyvateli, které leží přibližně 80 kilometrů severozápadně od Detroitu.
„Můj manžel slyšel křičet lidi,“ řekla AFP Dobbie Horkeyová, která bydlí necelých 200 metrů od kostela. „Slyšela jsem výstřely. Všichni jsme šli domů a čekali. Pak přijely sanitky. Řekli nám, že střelec byl zneškodněn. A teď je všude kouř,“ dodala.
Mormonská církev odsoudila „tragický akt násilí“ a zdůraznila, že místa bohoslužeb by měla být svatyněmi zasvěcenými míru a modlitbám.