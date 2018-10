Střelec u pittsburské synagogy zabil minimálně osm lidí. Měl křičet, že Židé musí zemřít

PITTSBURGH Podle policie v sobotu u pittsburské synagogy Stromu života začal pálit střelec do lidí. První zprávy z lokálních médií hovoří o osmi mrtvých, toto číslo policie potvrdila. Na místě má být také řada postřelených. Střelec se měl podle amerických médií policistům vzdát, měl být také zraněný.

Podle agentury AP byli při zásahu postřeleni tři policisté. Když strážníci dorazili na místo, museli se krýt za svými vozy, jelikož na ně útočník zahájil palbu. Po přestřelce s policisty se měl střelec vzdát, lezl prý zraněný po zemi.

Podle stanice KDKA a jejích policejních zdrojů měl střelec křičet: „Všichni Židé musí zemřít.“



Studenti v nedaleké univerzitě Carnegie Mellon dostali zprávu, aby zůstali v budově a nevycházeli ven. Střelec by se prý ještě mohl pohybovat s okolí.

Podle reportů z místa bylo v době sobotní bohoslužby v synagoze mnoho lidí a policie obdržela několik telefonátů od lidí zabarikádovaných uvnitř.

Na místo už vyrazil starosta města Bill Peduto.

Na Twitteru už stihl na střelbu reagovat i americký prezident Donald Trump, který vývoj podle svých slov sleduje.



Watching the events unfolding in Pittsburgh, Pennsylvania. Law enforcement on the scene. People in Squirrel Hill area should remain sheltered. Looks like multiple fatalities. Beware of active shooter. God Bless All!