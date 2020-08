Střelec z Christchurche nepronese závěrečnou řeč. Panovaly obavy, že by ji zneužil k propagaci extremismu

Wellington Pravicový extremista Brenton Tarrant, který loni zaútočil na dvě mešity v novozélandském městě Christchurch, nepronese před vynesením rozsudku závěrečnou řeč. Obviněný dříve avizoval, že se bude sám právně zastupovat. Soud mu povolil promluvit před čtvrtečním pronesením rozsudku a panovaly obavy, že svou řeč zneužije k propagaci extremismu, píší zahraniční tiskové agentury.

Místo Tarranta má ve čtvrtek, v poslední den čtyřdenního slyšení, jeho přidělený právní zástupce přečíst krátké prohlášení.



Od pondělí se o své příběhy v soudní síni podělilo 90 přeživších a příbuzných obětí. Devětadvacetiletý Australan Tarrant během slyšení projevil minimum emocí. Promlouvající sledoval a občas pokýval hlavou nebo se ušklíbl, když uslyšel vtip na svůj účet, píše agentura AP.

„Tvoje zvěrstva a nenávist neměly takový výsledek, jaký jsi čekal,“ zaznělo v prohlášení od otce nejmladší z obětí, kterou byl tříletý Mucaad Ibrahim. „Místo toho jsi posílil soudržnost christchurchské komunity, posílil naši víru, vyzvedl čest našich rodin a spojil celý náš mírumilovný národ,“ dodal.

Sara Qasemová před soudem promluvila o svém zesnulém otci. Uvedla, že lituje Tarrantova prohnilého srdce a jeho omezeného náhledu na svět, ve kterém nedokáže přijmout rozdílnost.

„Rozhlédni se po této síni,“ řekla Tarrantovi. „Kdo jsou ti ‚jiní‘, tady a teď, jsme to my, nebo jsi to ty? Myslím, že odpověď je jednoznačná,“ uvedla s tím, že láska vždy zvítězí.

Tarrant na mešity v Christchurchi na novozélandském Jižním ostrově zaútočil při pátečních modlitbách loni 15. března, na lidi střílel z poloautomatických zbraní. Byl obviněn z vraždy 51 osob, z pokusu o vraždu dalších 40 a jako první souzený na Novém Zélandu z terorismu. Zároveň se možná stane také prvním na souostroví, kdo může být za své zločiny odsouzen k doživotí bez možnosti podmíněného propuštění.