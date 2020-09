Studená válka 2.0. Jak se ubránit ve světě, kde jsou hlavní zbraní jedničky a nuly?

Co kdyby se Američané stáhli z NATO, jak občas vyhrožuje Donald Trump? Kdo by zajistil evropskou bezpečnost? Myšlenka jednotné evropské armády či jaderného Německa je zatím nereálná. Jsou tu ale ještě hybridní boje v kyberprostoru a na ty je i NATO prozatím krátké.

Severoatlantická aliance vznikla po druhé světové válce jako unikátní řešení starého problému v nové globální situaci. Slovy prvního generálního tajemníka Hastingse Ismaye bylo úkolem NATO „udržet Ameriku v Evropě, Rusko mimo západní Evropu a Německo při zemi“. NATO mělo také nahradit po staletí selhávající pokusy o zajištění evropské bezpečnosti, to znamená zajistit Evropu tak, aby nebyla semeništěm neustálých vojenských konfliktů, které by se šířily do okolního světa.