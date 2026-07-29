Ačkoli v části soutěsky bývá dno Dunaje v hloubce až 20 metrů, vodočet v Kelheimu se podle Renate Schweigerové z místní plavební společnosti dostal na pouhých 1,88 metru. Schweigerová uvedla, že plavba v daném úseku je možná při hladině 2,35 metru. Pokud se podmínky zlepší a hladina v Kelheimu se zvýší alespoň na 2,15 metru, chce společnost obnovit plavbu v polovině trasy k místu zvanému Wipfelsfurt, které je nejmělčím na Dunaji mezi Ingolstadtem a Řeznem.
Soutěska je od roku 2020 národní přírodní památkou, chráněná je ale podle BR již od roku 1840, kdy ji bavorský král Ludvík I. nařídil zachovat, a zabránil tak jejímu zničení těžbou. Soutěska se tak stala první bavorskou přírodní památkou.
Nízký stav vody v Dunaji, který je po Volze druhou nejdelší evropskou řekou, trápí i další země. V Rumunsku, kde hladina klesla na nejnižší úroveň za 30 let, je vodní doprava rovněž narušená. Mnohé agentury nabízejí snímky například i ze Srbska.
Také v Bratislavě je v Dunaji nejméně vody za poslední tři desetiletí. Vodohospodáři proto šetří vodou při proplouvání lodí plavebními komorami vodním dílem Gabčíkovo, v případě dalšího poklesu vody ale hrozí úplné zastavení vodní dopravy.
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27. července 2026