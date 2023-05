Vítězství by bylo moc krvavé. Bitva generálů o Súdán se rozhodne u stolu

Obě strany už vybraly své představitele pro předběžné rozhovory, uvedl zvláštní zmocněnec OSN pro Súdán Volker Perthes a dodal, že logistika jednání se teprve dolaďuje. Místo a čas setkání zatím nejsou jasné, budou s nimi muset souhlasit obě strany, uvedl představitel OSN.

Podle Perthese se také v uplynulém týdnu změnil tón vyjadřování obou znesvářených generálů, protože si uvědomili, že vítězství kterékoliv ze stran by si vyžádalo příliš velkou cenu.

V Súdánu proti sobě od poloviny dubna bojují armáda a polovojenské Jednotky rychlé podpory (RSF), které vedou bývalí spojenci. V neděli se strany dohodly už na druhém prodloužení klidu zbraní, který by měl platit do středy, ale stejně jako v předchozích dnech se příměří nedodržuje. Z porušení dohody se obviňují obě strany konfliktu.

Do Súdánu by v úterý měl dorazit také šéf Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí Martin Griffiths, kterého tam vyslal generální tajemník OSN António Guterres.

Patová situace

Válčící frakce v Súdánu jsou v konfliktu, který po dvou týdnech bojů ukazuje, že ani jedna z těchto stran není schopna snadno zvítězit, což vyvolává hrozbu vleklé války mezi mezi agilními polovojenskými silami a lépe vybavenou armádou, která by mohla destabilizovat křehký region.

I když byly zabity stovky lidí a hlavní město Chartúm se proměnilo ve válečnou zónu, mezi velitelem armády Abdulem-Fattáhem al-Burhánem a Mohamedem Hamdanem Dagalem, velitelem RSF, známým jako Hemedti, se objevilo jen málo známek kompromisu.

Perthes v sobotu vyjádřil slabou naději, že vidí známky větší otevřenosti pro jednání, ale v hlavním městě byly slyšet nové boje. Hemedti a Burhán předtím myšlenku jednání ve veřejných prohlášeních od začátku bojů vylučovali.

Asistent Hemedtiho neodpověděl na otázky agentury Reuters, zda je připraven jednat nebo vést mírové rozhovory. Hemedti 20. dubna prohlásil, že nebude sedět s Burhánem, kterého nazval „zločincem“, u jednoho stolu. Asistent Burhána, kterému byly položeny stejné otázky, odkázal agenturu Reuters na Burhánovy projevy pro americkou televizi Alhurra, kde řekl, že nemůže sedět s „vůdcem povstání“, což je odkaz na Hemedtiho.

Sázky přitom nemohou být vyšší – jak pro Súdán, tak pro region, který v posledních desetiletích zažil řadu konfliktů včetně toho, jenž v roce 2011 skončil secesí Jižního Súdánu. Ani se svým letectvem a tanky armáda dosud nedokázala bojovníky RSF vypudit. Rozptýleni jsou především po Chartúmu, který byl v minulých občanských válkách ušetřen násilí.

To naznačuje dlouhotrvající boj o hlavní město na Nilu, kde armáda v čtvrtek oznámila, že jsou bojovníci RSF poraženi, ale nejmenovaný západní diplomat posoudil, že RSF má navrch. Mnoho civilistů uprchlo z hlavního města do bezpečnějších oblastí. Obyvatelé popisují, jak gangy a lupiči násilně vnikají do prázdných ulic, čtvrtěmi otřásají letecké útoky a ostřelování a potraviny a palivo dochází.

I když armáda může v Chartúmu zvítězit, analytici se obávají, že se připravuje scéna pro návrat k obvyklému vzoru vnitřních válek v Súdánu – vojenský režim vedený mocnou elitou v hlavním městě proti těm, kteří pocházejí z regionů, jež se cítí být okrajové a diskriminované. Jako například Darfúr – oblast, kde se Hemedti a jeho RSF poprvé objevili jako bojová síla.

Vysoce postavený regionální diplomat popsal situaci jako „děsivou“. „Bude to obnášet hodně fragmentace,“ uvedl a vyjádřil obavy z toho, že se v zemi s 46 miliony obyvatel obnoví konflikt mezi centrem v Chartúmu a periferními oblastmi.

Žádné dobré scénáře

Příměří, které zprostředkovaly Spojené státy a další země, byla podkopána ostřelováním a leteckými údery v Chartúmu a jinde, včetně západní oblasti Darfúru. Ahmed Soliman z londýnského think-tanku Chatham House řekl, že předpokládá „velmi špatné scénáře s omezenou pravděpodobností krátkodobého řešení, které by zastavilo boje trvale“.

„Máte zde RSF jako mnohem pohyblivější sílu – velmi bojeschopnou, používající partyzánské taktiky v městských oblastech – zatímco súdánské ozbrojené síly mají leteckou sílu, tanky a lepší logistiku,“ řekl. Zdá se, že armáda se snaží vypátrat Hemedtiho v naději na zásadní zásah proti RSF, dodal. „S časem by mohli RSF vytlačit z Chartúmu. Pokud se tento scénář uskuteční, zvýší se soupeření v oblasti Darfúru, jehož účinky již začínáme pozorovat,“ řekl.

Zahraniční tlak

Hrozí, že bude navždy pohřben politický proces, který měl po svržení diktátora Umra Bašíra a jeho islámské politické základny v roce 2019 po třech desetiletích zajistit v Súdánu demokracii. Sudánci, kteří se snaží o civilní vládu, se obávají, že se hodiny otáčejí zpět a že chaos může umožnit armádě, aby upevnila moc a nainstalovala zpět do funkcí členy Bašírovy administrativy.

Podle vládního úředníka, který se vyjadřuje v souladu s armádními prohlášeními, jde o konflikt mezi legitimní armádou a rebelující milicí, která se musí vzdát a s níž nelze jednat. Mezitím RSF, která má základny po celém Súdánu, označuje armádu za „extremisty“, což je zjevná narážka na vliv, který v ní podle Hemedtiho mají islamisté.

Analytici věří, že zahraniční mocnosti s vlivem na obě strany by mohly ještě víc vyvíjet tlak, aby situaci deeskalovaly. Zejména na Egypt, který má úzké vztahy s armádou, a arabské státy v Perském zálivu, v nichž je Hemedti považován za vlivného.

„Šance na trvalé příměří se zvýší, pokud si obě strany uvědomí, že z tohoto konfliktu nic nezískají,“ řekla historička Willow Berridgeová a dodává, že při přesvědčování stran by mohly hrát roli i regionální mocnosti.