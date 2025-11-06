VIDEO: Súdánští beduíni sestřelili vojenský iljušin. Na palubě byli Rusové

Autor:
  9:59aktualizováno  9:59
Alláhu akbar! Vlnu nepokryté radosti mezi súdánskými povstalci vyvolal pád vojenského transportního letounu Il-76, který se jim povedlo sestřelit na jihu občanskou válkou zmítané země. Stroj údajně pocházel z Kyrgyzstánu, civilní posádka z Ruska.

Beduínští povstalci z řad Jednotek rychlé podpory (RSF) letoun sestřelili nedaleko města Babanusa rozkládajícího se v polopoušti na jihu Súdánu. Letadlo podle jejich prohlášení patřilo armádě, která ho před měsícem a půl pořídila za dvanáct milionů dolarů z Kyrgyzstánu.

„Posádka byla ruská, civilní,“ uvedl telegramový kanál Fighterbomber, asi nejlepší neoficiální zdroj informací z prostředí ruského letectva. „Posádka pracovala na kontrakt. Nemáme žádné hodnověrné informace o jejím osudu,“ dodal.

Lidé z Fáširu v táboře pro vysídlené v súdánské Tavíle. (31. října 2025)
Lidé z Fáširu v táboře pro vysídlené v súdánské Tavíle. (31. října 2025)
Lidé z Fáširu v táboře pro vysídlené v súdánské Tavíle. (31. října 2025)
Lidé z Fáširu v táboře pro vysídlené v súdánské Tavíle. (31. října 2025)
97 fotografií

Podle RSF posádka zahynula. Spekuluje se, že povstalci k sestřelu použili čínský systém FK-2000, který je považován za obdobu ruského systému Pancir a dokáže zasáhnout cíle na vzdálenost až pětadvacet kilometrů. Súdánským rebelům ho dodávají Spojené arabské emiráty.

Il-76 je čtyřmotorový transportní letoun navržený na sklonku šedesátých let konstrukční kanceláří Iljušin. Díky schopnosti operovat z nezpevněných ranvejí si vysloužil pověst spolehlivého pracanta a jeho vojenské verze se dodnes v Rusku, Asii i Africe používají pro zásobování odlehlých a nehostinných oblastí.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.