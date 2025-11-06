Beduínští povstalci z řad Jednotek rychlé podpory (RSF) letoun sestřelili nedaleko města Babanusa rozkládajícího se v polopoušti na jihu Súdánu. Letadlo podle jejich prohlášení patřilo armádě, která ho před měsícem a půl pořídila za dvanáct milionů dolarů z Kyrgyzstánu.
„Posádka byla ruská, civilní,“ uvedl telegramový kanál Fighterbomber, asi nejlepší neoficiální zdroj informací z prostředí ruského letectva. „Posádka pracovala na kontrakt. Nemáme žádné hodnověrné informace o jejím osudu,“ dodal.
Podle RSF posádka zahynula. Spekuluje se, že povstalci k sestřelu použili čínský systém FK-2000, který je považován za obdobu ruského systému Pancir a dokáže zasáhnout cíle na vzdálenost až pětadvacet kilometrů. Súdánským rebelům ho dodávají Spojené arabské emiráty.
Il-76 je čtyřmotorový transportní letoun navržený na sklonku šedesátých let konstrukční kanceláří Iljušin. Díky schopnosti operovat z nezpevněných ranvejí si vysloužil pověst spolehlivého pracanta a jeho vojenské verze se dodnes v Rusku, Asii i Africe používají pro zásobování odlehlých a nehostinných oblastí.
