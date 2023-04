Začal velký úprk cizinců ze Súdánu. Pryč se snaží dostat i skupinka Čechů

Američané zlomili hůl nad situací v Súdánu. Poněvadž je evidentní, že ozbrojený konflikt mezi armádou a polovojenskými milicemi RSF hned tak neskončí, rozhodl včera Bílý dům o evakuaci tamní ambasády. Zhruba 70 zaměstnanců diplomatických služeb USA bylo včera převezeno na neznámé místo v sousední Etiopii, odkud mají být následně dopraveni do Washingtonu.

Americký příklad následovaly mimo jiné Francie a Nizozemsko. Česká republika, která v zemi trvalé zastoupení nemá, se rovněž snaží pomoci svým pěti občanům, kteří se nacházejí na jejím území. Podle mluvčí ministerstva zahraničí Mariany Wernerová existuje šance, že by se tito Češi mohli dostat do jednoho z evakuačních konvojů, které se v zemi organizují za spolupráce s Nizozemskem, Jordánskem a dalšími státy. Podle předchozích zpráv v zemi uvízli jen čtyři krajané.

Nejistá situace, divoké boje

Šéf milic RSF Muhammad Hamdan Dagalo po telefonátu s generálním tajemníkem OSN Antóniem Guterresem včera slíbil, že pro potřeby evakuací částečně otevře hlavní súdánské mezinárodní letiště. Některé státy, například Saúdská Arábie a Jordánsko, své lidi dostaly ze země skrze přístav na východě země, mnoho dalších států však zatím návrat svých občanů zajistit nedokázalo.

Že evakuaci diplomatů „usnadní a zaručí“, ujistil také Dagalův protivník, generál Abdal Fattáh Burhán, který vede súdánskou armádu a je de facto vládcem země.

Kromě USA by podle súdánské armády měly své diplomaty i další občany záhy evakuovat také Británie a Čína.

V Súdánu se od sobotního rána opět začala ozývat střelba a výbuchy; po krátkém příměří, je

ž mělo původně trvat od pátku tři dny, opět začaly bojovat jednotky súdánské armády a milic RSF. Boje začaly minulou sobotu a podle Světové zdravotnické organizace (WHO) si vyžádaly nejméně 413 obětí a více než 3500 zraněných. Humanitární situace je podle Lékařů bez hranic obzvláště v západním městě Dárfúru katastrofální.

Znesvářené skupiny vedou bývalí spojenci, generálové Burhán, velitel armády, a šéf milic RSF Dagalo. V říjnu 2021 společně zorganizovali vojenský převrat, jenž zmařil krátký přechod Súdánu k civilní vládě. Případné jednání s RSF armáda ve čtvrtek vyloučila a uvedla, že přijme pouze jejich kapitulaci.

Afrikanista Jan Záhořík ze Západočeské univerzity v Plzni v sobotním rozhovoru pro LN naznačil, že hlavním jablkem sváru mezi armádou a RSF bylo plánované začlenění těchto polovojenských do pravidelné armády. „Každá z ozbrojených složek, stejně jako třeba i tamní Národní zpravodajská a bezpečnostní služba, má nadto i své ekonomické impérium, jelikož v Súdánu jsou ozbrojené složky významným ekonomickým aktérem,“ dodal Záhořík.

Prigožinova stopa

Americká televize CNN v pátek připomněla, že milice RSF podporuje zbraněmi mimo jiné ruská Wagnerova skupina podnikatele Jevgenije Prigožina, dobře známá z bojů na Ukrajině. Jednou z Prigožinových motivací by zde mohla být naleziště zlata, která měl Prigožin v minulosti využívat k pašování do Ruska.

Wagnerovci podle zdrojů CNN dodali RSF rakety země-vzduch, které výrazně pomohly veliteli skupiny Muhammadu Hamdanovi Dagalovi v boji se súdánskou armádou. Tvrzení zdrojů má oporu v satelitních snímcích ze sousední Libye, kde Wagnerova skupina podporuje polního maršála Chalífu Haftara, který kontroluje značné části této severoafrické země. Podle satelitních záběrů v posledních dnech také výrazně stoupla aktivita na libyjských základnách, kde působí ruští žoldnéři.

Satelitní snímky, které analyzovala CNN a skupina All Eyes on Wagner, dokládají pohyb ruského dopravního letadla mezi dvěma klíčovými libyjskými leteckými základnami patřícími Haftarovi a využívanými Wagnerovou skupinou. Podle zdrojů CNN Haftar podporuje RSF, ačkoliv oficiálně popírá, že by v Súdánu někomu stranil.

Wagnerova skupina je ruská žoldnéřská organizace, která hraje veřejnou a klíčovou roli v zahraničních operacích Moskvy, zejména na Ukrajině, a byla opakovaně obviněna z páchání válečných zvěrstev. V Africe posílila rostoucí vliv Moskvy a pomohla jí získat zdroje, píše CNN. Zakladatelem této skupiny je podle údajů Evropské unie bývalý pracovník ruské vojenské rozvědky GRU a podplukovník v záloze Dmitrij Utkin, přezdívaný po svém oblíbeném hudebním skladateli Richardu Wagnerovi.