Súdánští povstalci zaútočili na uprchlický tábor v Dárfúru, zabili 75 lidí

Dron nesoucí výbušniny podle uskupení zasáhl mešitu, kde se shromáždili někteří obyvatelé tábora. Není známo, zda se útok stal v průběhu velké páteční modlitby. V současné době se RSF snaží dobýt blízké město Fášir, poslední baštu súdánské armády v oblasti.
Podle nově zveřejněné zprávy Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR) bylo v Súdánu od ledna do června zabito nejméně 3 384 civilistů, z nichž 990 bylo popraveno, píše agentura Reuters.
Generál súdánské armády Abdal Fattáh Burhán a velitel polovojenských RSF Muhammad Hamdán Dagalo v zemi v roce 2021 společně provedli vojenský převrat, ale později se rozešli kvůli neshodám ohledně rozdělení moci. Spor v dubnu 2023 přerostl v otevřený ozbrojený střet.
Súdánské lidskoprávní organizace dlouhodobě obviňují armádu i RSF z cílených útoků proti civilistům a civilní infrastruktuře.
V občanské válce dosud zahynuly desítky tisíc civilistů. Podle aktuálních dat Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) je v současnosti vysídleno přibližně 12 milionů obyvatel zhruba padesátimilionové země. V prosinci Výbor pro kontrolu hladomoru (FRC) oznámil, že v pěti oblastech Súdánu panuje hladomor.