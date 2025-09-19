Súdánští povstalci zaútočili na uprchlický tábor v Dárfúru, zabili 75 lidí

  14:41aktualizováno  14:41
Při pátečním útoku dronu vyslaného polovojenskými Jednotkami rychlé podpory (RSF) na uprchlický tábor Abú Šúk v západosúdánském Dárfúru zahynulo nejméně 75 lidí. Uvedlo to uskupení aktivistů z tábora.
Dron nesoucí výbušniny podle uskupení zasáhl mešitu, kde se shromáždili někteří obyvatelé tábora. Není známo, zda se útok stal v průběhu velké páteční modlitby. V současné době se RSF snaží dobýt blízké město Fášir, poslední baštu súdánské armády v oblasti.

Podle nově zveřejněné zprávy Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR) bylo v Súdánu od ledna do června zabito nejméně 3 384 civilistů, z nichž 990 bylo popraveno, píše agentura Reuters.

Generál súdánské armády Abdal Fattáh Burhán a velitel polovojenských RSF Muhammad Hamdán Dagalo v zemi v roce 2021 společně provedli vojenský převrat, ale později se rozešli kvůli neshodám ohledně rozdělení moci. Spor v dubnu 2023 přerostl v otevřený ozbrojený střet.

Súdánské lidskoprávní organizace dlouhodobě obviňují armádu i RSF z cílených útoků proti civilistům a civilní infrastruktuře.

V občanské válce dosud zahynuly desítky tisíc civilistů. Podle aktuálních dat Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) je v současnosti vysídleno přibližně 12 milionů obyvatel zhruba padesátimilionové země. V prosinci Výbor pro kontrolu hladomoru (FRC) oznámil, že v pěti oblastech Súdánu panuje hladomor.

