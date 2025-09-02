Sesuv půdy po velkých deštích zabil v Súdánu nejméně tisícovku lidí

Sesuv v neděli zcela srovnal se zemí vesnici Tarasin v místní horské oblasti Marra, oznámilo hnutí v prohlášení.
Místní hory podle Reuters slouží jako útočiště obyvatelům, kteří sem prchají před válkou mezi súdánskou armádou a povstaleckými skupinami. Kvůli tomu se uchylují do oblasti, kde je nedostatek jídla či léků.
Konflikt v Súdánu, kde žije asi 50 milionů lidí, připravil o život už několik desítek tisíc lidí, z domovů vyhnal více než 12 milionů Súdánců a způsobil hladomor, kterému čelí několik milionů lidí.
Občanská válka v této východoafrické zemi je proto podle mezinárodních organizací jednou z největších humanitárních krizí posledních let.