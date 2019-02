Trump a Kim se na ničem nedohodli, oznámil Bílý dům. Summit zřejmě skončil

HANOJ Americký prezident Donald Trump a severokorejský vůdce Kim Čong-un nedosáhli na svém druhém summitu ve vietnamské metropoli Hanoji žádné dohody. Oznámil to ve čtvrtek Bílý dům s tím, že jednání by měla v budoucnu pokračovat.

Mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová uvedla, že dvoudenní jednání Kima a Trumpa o denuklearizaci Severní Koreje byla konstruktivní, nevedla ale k dohodě. „V tuto chvíli nebylo dosaženo žádné dohody, týmy obou zemí se však těší na setkání v budoucnu,“ konstatovala v prohlášení Sandersová.

Great meeting and dinner with Kim Jong Un in Hanoi, Vietnam tonight. Looking forward to continuing our discussions tomorrow! #HanoiSummit pic.twitter.com/J3x6lUGzjS