Nová Jalta se v Číně nekonala. A ani nemohla. Summit tří prezidentů v Šen-čenu – čínského Si Ťin-pchinga, amerického Donalda Trumpa a ruského Vladimira Putina – navzdory některým obavám nezboural světový řád ani nevydal Ukrajinu všanc Moskvě. Prezidenti podepsali ničím nezavazující Mírovou deklaraci, v níž uvádějí, že chtějí vést dialog o snížení jaderného nebezpečí a že plánují zvýšit produkci a dodávky ropných produktů. Prohlášení také mimo jiné kritizuje Mezinárodní trestní soud.
Lidovky.cz: Bylo setkání tak zvané velké trojky v čínském Šen-čenu novou Jaltskou konferencí? Objevil se tam duch Šen-čenu, pokud bych měl parafrázovat loňské setkání Putina a Trumpa na Aljašce? Jak hodnotíte schůzku čínského, amerického a ruského prezidenta?
Řekl bych, že k žádné nové Jaltě nedošlo. A ve skutečnosti je zajímavé, že termín Jalta 2.0 používali západní, především evropští, analytici mnohem častěji než ruští představitelé. Putin, Peskov a Ušakov se této formulaci raději vyhýbali.