Trussová opustila zmatky doma, aby v Praze napravila britské vztahy s EU

Tato nová geopolitická skupina bude jednat nejenom o válce na Ukrajině, ale také o tom, jak mohou tak různorodé země spolupracovat na společných zájmech, například v oblasti energetiky. Očekává se účast 27 členských států EU a 17 zemí mimo EU od Ázerbájdžánu až po Island, píše The Guardian.

Trussová, která je zastánkyní brexitu, zůstává k myšlence poprvé navržené Emmanuelem Macronem, který vyzval k vytvoření nové politické organizace sjednocující demokracie na evropském kontinentu, nadále skeptická. Myslí si však, že důvodů, proč se do Prahy vydat, je několik: setkání je vnímáno jako známka jednoty na podporu Ukrajiny proti Rusku a také jako příležitost diskutovat s evropskými sousedy o tématech, jako jsou ceny energií nebo migrace. Při dnu stráveném na Pražském hradě setkáváním s lídry z celého kontinentu je také méně pravděpodobné, že se v novinách objeví nežádoucí titulky nebo zákulisní pošťuchování typické pro cesty do Bruselu.

EU nebude dominovat, dostala slib Británie

Britští diplomaté byli před pražským jednáním ujištěni, že EU nebude v tomto orgánu dominovat. Londýn dokonce nabídl, že bude hostit příští zasedání, ačkoli mu konkuruje Moldavsko, jedna ze zemí nejvíce zasažených následky ruské invaze na Ukrajinu.

„První setkání bude příležitostí k výměně názorů na to, jak by nové politické uskupení mělo vypadat, aniž by bylo nutné odsouhlasit oficiální komuniké,“ komentoval summit Pierre Vimont, francouzský diplomat a veterán, který v letech 2010–15 vedl zahraniční službu EU. Dodal, že by se Evropská unie neměla snažit převzít nad ním kontrolu. „Měla by umožnit, aby to byla spíše politická platforma, na níž se mohou projednávat geopolitické otázky,“ řekl Vimont.

Takový přístup by uklidnil Brity, stejně tak i devět zemí, které podaly přihlášky do EU a chtějí se vyhnout vytvoření náhražky za vstup do klubu „vyvolených“. Ani Spojené království, ani Ukrajina by nepřijaly EPC jako stálou čekárnu pro budoucí členy EU.

Poučení pro každou vládu

Pro Trussovou je pražská návštěva nepříjemný okamžik, kdy debutuje jako premiérka na evropské politické scéně. Zvláště krátce poté, co se objevily negativní titulky o jejím katastrofálním začátku ve funkci předsedkyně vlády.

„Britská zkušenost je poučením pro každou vládu,“ prohlásil komisař EU pro hospodářství a italský expremiér Paolo Gentiloni ještě před tím, než vláda učinila obrat o sto osmdesát stupňů v otázce nepokrytého snižování daní pro bohaté a zmírnila tak tlak trhu. „Nepřísluší mi dávat lekce Spojenému království,“ doplnil Gentiloni. Podle něj je reakce trhů v uplynulém týdnu poučením pro každou vládu. „V této době extrémní nejistoty musí být rozhodnutí pečlivě navržena a prezentována tak, aby uklidňovala a nezvyšovala volatilitu,“ dodal Ital.

Trussová zůstává na pražském zasedání vůdkyní jedné z největších zemí mimo EU. Spojené království si v Bruselu vydobylo kredit jako silný podporovatel ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který na shromáždění promluví prostřednictvím videohovoru. Premiérka bude spolu se Zelenským a premiéry Norska a Albánie jedním ze čtyř vedoucích představitelů zemí mimo EU, kteří vystoupí na úvodním plenárním zasedání. „Je dobře, že se Trussová setká se svými protějšky z EU mimo stín brexitu,“ uvedl jeden z diplomatů EU. Vyjádřil rovněž naději, že to možná zacelí ty rány, které na obou stranách kvůli němu vznikly.

Nikdo však neočekává, že pražské setkání vyřeší hluboké a přetrvávající konflikty, které brexit přinesl. „EPC nemůže nahradit přirozený průběh výměny názorů mezi EU a Velkou Británií v otázkách přímo souvisejících s potížemi po brexitu,“ uvedl Vimont. Dodal, že je to účinná politická platforma, v níž spolu lidé mohou mluvit, a to je vždy užitečné.

Další politický signál

Pražský summit je jen dalším pozitivním signálem vztahů mezi EU a Velkou Británií. Kontroverze ohledně sporného zákona o Severním Irsku utichly, protože legislativa pomalu postupuje Sněmovnou lordů. Toto načasování podle diplomatů EU i Británie vytváří vítaný prostor pro oživení rozhovorů. Panující napětí zmírnil také „ultrabrexitér“ Steve Baker, který je nyní ministrem pro Severní Irsko, když se omluvil EU a Irsku za své chování během jednání o brexitu.

Na obzoru však stále zůstávají mraky. „Jakékoli náznaky, že by pražský summit mohl vést k obnovení vztahů mezi EU a Spojeným královstvím, jsou kladením až přílišného důrazu na pouhý jeden den diplomacie v českém hlavním městě,“ řekl Fabian Zuleeg, který vede bruselský think-tank European Policy Centre.

Diplomaté EU jsou také opatrní, aby politici z Bakerovy omluvy nečetli až příliš mnoho. Má se za to, že britská vláda nezměnila svůj postoj k severoirskému protokolu včetně cíle odstranit Evropský soudní dvůr, což je pro EU zvláště ožehavé téma.

„Pokud Bakerovu omluvu nebude doprovázet ochota ke kompromisu ohledně tvrdého přístupu, který vláda zaujala, nevidím, že by to vedlo k pokroku,“ řekl Zuleeg. Podle něj budou důkazem samotná jednání o protokolu. „Vzhledem ke všem zmatkům, do kterých se nová vláda dostala, možná zvítězí přání nepřidělávat další chaos tím, že rozfouká konflikt s EU,“ dodal. „Ale pak politika často přebíjí ekonomiku, pokud jde o brexit,“ uzavřel.

Hledání společné řeči

Od hlasování o brexitu jednala EU již se čtyřmi britskými premiéry během šesti let. Úředníci trvají na tom, že je ani poslední kolo stranických bojůvek toryů nerozhodilo. „Máme to stále na paměti, ale neřekl bych, že dojde k velkým politickým změnám,“ uvedl jeden z vládních úředníků. „Vláda je už dlouho nestabilní a není to tak, že bychom se chystali roztrhat náš postoj k protokolu,“ dodal.

Až se Trussová vrátí z Prahy, nálada se možná zlepší, ale trvalé oteplení vztahů mezi EU a Spojeným královstvím znamená opětovný návrat k tématu brexitu i Severního Irska, uzavírá The Guardian.

Cesta Trussové na setkání EPC, které kromě unijní sedmadvacítky tvoří dalších 17 evropských zemí, podle portálu BBC může naznačovat, že premiérka se bude snažit po letech tvrdých sporů ohledně pravidel obchodu najít společnou řeč s EU. Londýn a Brusel stále nevyřešily například neshody ohledně takzvaného severoirského protokolu, který po vystoupení Británie z unie stanovuje pravidla celních kontrol.

Ještě před několika týdny se Britové k novému formátu setkání, které navrhl francouzský prezident Emmauel Macron, stavěli velmi rezervovaně, napsala agentura AP. Nyní je podle ní ambicí Londýna hrát při jednání vůdčí roli.

Trussová v textu pro deník The Times ujistila Brity, že EPC nemá být alternativou k EU a že se Británie jednání účastní jako suverénní země, která chce udržovat blízké vztahy s ostatními státy kontinentu.