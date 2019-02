HANOJ/PRAHA Prezident a diktátor již dorazili do Vietnamu. Zatímco jeden čelí doma hrozbě zrušení stavu nouze, druhý hladomoru. Od setkání Donalda Trumpa s Kim Čong-unem však nikdo velké věci nečeká. Zaměstná však stovky vojáků, policistů i bodyguardů. Zvláště pak tým Kimovy ochranky.

V noci na pondělí se na hanojském letišti objevily desítky mužů v identických černých oblecích. Stejný sestřih, stejná výška a neprůstřelné vesty pod bílými košilemi. Do hlavního města Vietnamu jako předvoj dorazili pracovníci ochranky severokorejského diktátora Kim Čong-una.



Zatímco vojáci vietnamské armády během dne prohledávali za pomocí detektorů kovu keře, bazény i květináče v okolí hotelu Metropole v centru města, bodyguardi lídra KLDR již mířili na sever země na vlakovou stanici Dong Dang, kde z obrněného vagónu vystoupil jejich vůdce a vítaly jej desítky lidí.

Do Hanoje pak dorazil v noci na úterý v doprovodu svých mužů, kteří část 170kilometrové cesty jako již tradičně absolvovali pěšky. Museli běžet jako živý štít kolem černé limuzíny Mercedes Benz.

Hlavní události začnou ve středu. Kim Čong-un se totiž večer místního času opět shledá s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Ten dorazil do Vietnamu na palubě Air Force One v úterý večer (15:00 SEČ) a na letišti se přivítal s představiteli místní vlády.

Vládní sídlo, nebo nejdražší hotel

Dvoudenní jednání by podle informací deníku The Guardian mělo začít večerní schůzkou mezi čtyřma očima a poté by oba lídři měli usednout v doprovodu dalších dvou lidí a tlumočníků k pracovní večeři.

Cíle KLDR nejsou malé. Severokorejský diktátor potřebuje, aby USA ustoupily z tvrdé pozice, zmírnily sankce a umožnily tím přísun humanitární pomoci do hladomorem zmítané země.

Samotné jednání podle agentury Reuters proběhne buď v honosném hotelu Metropole, který je jedním z nejdražších hotelů ve městě, nebo ve vládním sídle pro hosty, které bylo v centru města vybudováno v koloniálním stylu a leží nedaleko hotelu Metropole.

Vietnamská vláda místo jednání stále nezveřejnila. S přihlédnutím k faktu, že vládní jednotky obsadily střechy okolních budov, instalovaly na ně nespecifikovaná zařízení a s detektory kovu v průběhu pondělí prohledávaly okolí těchto dvou míst, lze odhadovat, že setkání proběhne právě na jednom z těchto dvou míst.

Sám prezident Trump se prý podle svých slov „těší na velice produktivní summit“. Odborná veřejnost však od summitu příliš neočekává. Bílý dům již předem avizoval, že administrativa bude „šťastná“, když Severní Korea potvrdí prodloužení moratoria na likvidaci jaderných zbraní, které vzniklo loni v Singapuru na prvním setkání Kima s Trumpem.

Hrozba z Washingtonu

Zatímco je prezident ve Vietnamu na setkání, od kterého očekává, že mu přinese plusové body, na domácí půdě již tak stabilní není. A opoziční Demokratická strana kontrolující Sněmovnu reprezentantů mu situaci rozhodně neulehčí.

Již v úterý po odletu Trumpa do Vietnamu se Kongres zabýval rezolucí o ukončení stavu nouze, který prezident vyhlásil, aby mohl postavit zeď na hranicích s Mexikem. Demokráté sice nemohou prezidentovo rozhodnutí o vyhlášení stavu nouze zrušit, ale mohou schválit rezoluci, že existující stav nouze končí, čímž zablokují na nějakou dobu Trumpův plán.

Druhé kolo nepříjemností pro Trumpa se odehraje ve Sněmovně ve středu, kdy proběhne výslech prezidentova bývalého právníka Michaela Cohena. Ten bude vypovídat před kontrolním a zpravodajským výborem. Poslanci se budou ptát hned na několik témat. Například na dohodu Trumpa a pornoherečky Stormy Daniels, jejíž mlčení ohledně milostného poměru si měl prezident koupit, nebo také na spolupráci prezidentova týmu s Ruskem.

Ke konci se navíc blíží i zvláštní vyšetřování bývalého šéfa FBI Roberta Muellera ohledně ovlivnění amerických prezidentských voleb Ruskem. Podle deníku Washington Post by mohlo k jeho ukončení a zveřejnění výsledků dojít právě v době, kdy je prezident Trump mimo zemi na jednání s lídrem KLDR.