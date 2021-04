Summit NATO bude 14. června, oznámil tajemník Stoltenberg. Lídři proberou agresivní přístup Ruska

Brusel Šéfové států a vlád zemí Severoatlantické aliance se na summitu v Bruselu sejdou 14. června. Oznámil to ve čtvrtek generální tajemník NATO Jens Stoltenberg, podle něhož se budou lídři zabývat mimo jiné agresivním jednáním Ruska. Summit, na němž by se s partnery měl poprvé osobně sejít americký prezident Joe Biden, bude mít na programu agendu aliance do roku 2030.

Hamáček pověřil velvyslance, aby nabídli Prahu pro možný summit Bidena s Putinem „Je to jedinečná příležitost posílit NATO jako trvající ztělesnění pouta mezi Evropou a Severní Amerikou,“ uvedl Stoltenberg v prohlášení. Schůzku lídrů, která se podle dřívějších očekávání měla i s ohledem na pandemii covidu-19 odehrát spíše až ve druhé polovině roku, svolal v době vyhroceného napětí mezi Západem a Ruskem. K tomu vedle shromažďování ruských sil u Ukrajiny přispělo také odhalení českých tajných služeb o účasti ruských agentů na výbuchu muničního skladu ve Vrběticích, o němž dnes jednají velvyslanci při NATO.

Z EU a NATO zní v kauze Vrbětic podpora. Česko-ruské vztahy vstoupily podle Kulhánka do složité etapy Spojenci z obou stran Atlantiku dávají najevo, že po čtyřech letech ochlazení vztahů za vlády bývalého prezidenta Donalda Trumpa chtějí opět posílit vazby mezi USA a Evropou. Jedním z důkazů má být koordinovaný odchod aliančních jednotek z Afghánistánu, který NATO zahájí v květnu. Na summitu by měli lídři jednat o hlavních bodech agendy pro roky následující po ukončení afghánské mise. Podle Stoltenberga je mezi výzvami, které budou řešit, také hrozba terorismu, kybernetické útoky, vzestup Číny či dopad klimatických změn na bezpečnost.