Tak jak to bude? Zelenskyj si na summitu NATO ujasňuje členství Ukrajiny

„To, co slyšíme a jak tomu rozumíme, je, že tu pozvánku (do NATO) budeme mít, když to bezpečnostní opatření dovolí,“ řekl Zelenskyj při krátkém vystoupení před kamerami po příletu do Vilniusu na jednání Ukrajina-NATO.

Užší spolupráci s Ukrajinou hodlají ve Vilniusu představit i země skupiny vyspělých ekonomik G7. Má se týkat dlouhodobého bezpečnostního partnerství s Ukrajinou. Podle agentury Reuters to uvedli britský premiér Rishi Sunak i činitelka Bílého domu Amanda Sloatová. Podle stanice BBC bude bezpečnostní dohoda zahrnovat sdílení zpravodajských informací, vojenský výcvik i dodávky vojenského vybavení.

„Očekáváme, že společné prohlášení podepíší všichni členové G7. Nastíní, jak hodlají spojenci podporovat Ukrajinu v následujících letech v zájmu ukončení války a odrazení od možného dalšího útoku,“ stojí podle Reuters v britském prohlášení. Dohodu budou moci podepsat také státy mimo skupinu G7, ve středu tak patrně učiní Polsko a Rumunsko.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve středu pak poprvé zasedne spolu s lídry členských zemí NATO k jednomu stolu. Schůzka nového formátu Rady NATO-Ukrajina zakončí hlavní program dvoudenního aliančního summitu v litevském hlavním městě Vilniusu. Sloužit má ke společným vyjednáváním mezi NATO a Ukrajinou.

Rada se koná poté, co první den vrcholné schůzky přinesl pro Kyjev smíšené výsledky ohledně jeho budoucnosti v alianci. Podle úterního vyjádření ukrajinského prezidenta si jeho země zaslouží, aby mohla vstoupit do bloku, díky němuž bude bezpečnější. K tomu, že se tak stane, ale válkou zmítaná země dostala včera jen příslib. Přístupová jednání Ukrajiny do NATO by měla začít, až skončí válka.

Zelenskyj už předtím uvedl, že by bylo absurdní neposkytnout Ukrajině časový harmonogram pro přijetí, které jí Severoatlantická aliance bez větších podrobností přislíbila už v roce 2008.

Spojenci ale vývoj označují jako další posun Kyjeva blíže k NATO. Proces budoucího přijetí by se měl po konci konfliktu pro Ukrajinu zrychlit, splnit bude muset pouze jeden krok namísto dvou, jak vzešlo ze včerejšího jednání aliančních lídrů.

Středeční zasedání Rady NATO-Ukrajina označil český prezident Petr Pavel za formát, kdy obě strany budou jednat „jako rovný s rovným“. Následovat bude samostatné jednání Zelenského s americkým prezidentem Joe Bidenem.

Kybernetické hrozby a Indo-Pacifik

Během středečního dopoledne proběhne také diskuse aliančních lídrů s představiteli Indo-Pacifiku Japonska, Jižní Koreje, Austrálie a Nového Zélandu. Jednat budou o prohloubení spolupráce v oblasti kybernetické bezpečnosti, protože hrozby tohoto druhu podle generální tajemník NATO Jense Stoltenberga neznají hranic.

Válka na Ukrajině podle šéfa NATO navíc podnítila masivnější šíření dezinformací a manipulaci. Aliance tím naráží i na aktivity Číny, proti kterým se včera vymezila ve svém prohlášení. V něm se lídři vymezili vůči „nátlakové politice“ Číny, která napadá zájmy a bezpečnost NATO.

Text hovoří také o „nekalých hybridních a kybernetických operacích“ Pekingu a uvádí, že Čína používá ekonomické páky k „vytváření strategických závislostí a posilování svého vlivu“.

Český prezident se kromě toho na okraj summitu ráno potkal s norským premiérem Jonasem Gahrem Störem.

„Jednání s předsedou vlády Norska bylo o otázkách energetické bezpečnosti, spolupráci v podpoře Ukrajiny, revizi vztahu s Čínou a norském pohledu na spolupráci s Čínou, o klíčových oblastech, kde evropské státy potřebují zachovávat strategickou nezávislost, jedním z témat byla i česká kandidatura na nestálé členství v Radě bezpečnosti OSN, a také o výměně zkušeností ve vztazích s Ruskem,“ přiblížila po konci schůzky mluvčí Hradu Markéta Řeháková. Odpoledne se Pavel potká zvlášť ještě s předsedou japonské vlády Fumiem Kišidou.