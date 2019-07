Summit v Bruselu pokračuje. Předsedkyní Evropské komise by se mohla stát německá ministryně obrany Ursula von der Leyenová

Brusel Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie v sérii neformálních schůzek dál hledají kompromisní sestavu, která by v příštích letech obsadila klíčové funkce v institucích EU. Začátek úterního jednání unijního summitu se proto už několikrát odložil. Podle diplomatů je nyní v čele seznamu německá ministryně obrany Ursula von der Leyenová jako možná budoucí šéfka Evropské komise, zaznívá ale také například jméno výkonné ředitelky Mezinárodního měnového fondu Christine Lagardeové, která by se mohla ujmout vedení Evropské centrální banky (ECB).

Poté, co skupina zemí včetně středoevropských států visegrádské skupiny (Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko) odmítla plán posadit do křesla v čele Evropské komise socialistu Franse Timmermanse, vzniklo dnes při neformálních rozhovorech nové možné řešení. Podle diplomatů by se šéfkou komise mohla stát německá ministryně obrany Ursula von der Leyenová. Budoucí předseda komise potřebuje nominaci Evropské rady, tedy summitu - která nemusí být jednomyslná. Následně jej musí podpořit většina europoslanců.



Končící belgický premiér Charles Michel by podle zmiňované nové varianty nahradil Tuska v čele Evropské rady, bulharský socialistický europoslanec Sergej Stanišev by mohl být předsedou nového europarlamentu a někdejší šéf EP Josep Borell ze Španělska by se stal nástupcem Federiky Mogheriniové ve funkci šéfa unijní diplomacie. Tým by doplnila výkonná ředitelka Mezinárodního měnového fondu Christine Lagardeová, která by se mohla ujmout vedení Evropské centrální banky (ECB).

V kuloárech ale dál zní i jméno nynějšího unijního vyjednavače pro brexit Michela Barniera jako možné alternativy von der Leyenové v čele komise po odcházejícím Jeanu-Claudeu Junckerovi. V souvislosti s posty místopředsedů komise jsou zmiňováni její nynější členové Slovák Maroš Šefčovič a Dánka Margrethe Vestagerová. Vyloučeno není ani to, že kromě Staniševa je pro funkci šéfa europarlamentu zvažován také lidovecký „spitzenkandidát“ Manfred Weber.

Jednání mimořádného summitu zůstává zablokované především kvůli plánu, který by do čela Evropské komise dostal nizozemského socialistu Franse Timmermanse. Plán v neděli večer a v pondělí na mimořádném a mimořádně dlouhém summitu narazil na odpor nejen Česka a dalších zemí visegrádské skupiny (V4, ČR, Polska, Slovenska a Maďarska), ale také Itálie a dalších zemí.



Klíčové nyní zřejmě bude, zda se plán ze summitu podaří prosadit právě v europarlamentu, jehož ustavující schůze už začala a který chce svého předsedu zvolit ve středu. Je proto možné, že summit s definitivním oznámením svých nominací a záměrů počká až poté, co bude jasný postoj klíčových parlamentních frakcí.

Členské státy EU totiž „otázka Timmermans“ jasně dělila i v úterý dopoledne. V pondělí po odchodu z neúspěšného a více než 18 hodin dlouhého jednání francouzský prezident Emmanuel Macron připomněl, že věc má dopad na image EU ve světě a na vnímání Evropské rady - tedy summitu - u občanů evropských zemí.

Trvající nesouhlas Visegrádu s prvním místopředsedou nynější komise při příchodu na summit razantně potvrdil český premiér Andrej Babiš. Timmermans podle něj nerozumí Střední Evropě, nemá ji rád, jeho postoj v migrační problematice je nepřijatelný a proto je pro Visegrád nepřijatelný i on.



Důležitější než názor V4 je však postoj části premiérů hlásících se k Evropské lidové straně (EPP), kteří zatím míní, že právě EPP má na vedení komise větší nárok než zástupce socialistické frakce.



Významný zástupce socialistického tábora, španělský premiér Pedro Sánchez ale naopak potvrdil, že jeho frakce na Timmermansovi trvá. Není podle něj možné do čela komise odmítat někoho, kdo hájí evropské hodnoty a zájmy. Právě Timmermans se do značné míry stal tváří sporu mezi evropskými institucemi a Polskem a Maďarskem o kvalitu právního státu v těchto dvou zemích.

Babiš také zdůraznil, že on ani jeho kolegové ze Slovenska, Polska a Maďarska, nyní na summitu nehrají politickou hru, ale hájí zájmy svých států. Logické by podle něj bylo, aby komisi vedl EPP, protože ta v květnu vyhrála eurovolby.

Hlavním cílem summitu je obsazení klíčových funkcí

Nizozemský premiér Mark Rutte, který je stejně jako Babiš součástí evropské liberální frakce, při příchodu v souvislosti s Babišem podotkl, že „různí kolegové mají různé názory na různé kanditáty“.

Podle německé kancléřky Angely Merkelové by měli v úterý šéfové států a vlád k řešení personálního rébusu přistoupit „s novou kreativitou“ a uvědomit si, že každý bude muset do jisté míry ustoupit. Začátek jednání byl odložen a už před ním začaly nejrůznější související dvoustranné a vícestranné schůzky a diskuse.

Italský premiér Giuseppe Conte.

Summit se od neděle snaží vyřešit skládačku související v první řadě s obsazením funkce předsedy Evropské komise. Těsně před jednáním nového složení europarlamentu, který bude ve středu volit svého předsedu, je ale součástí dohod stále i toto křeslo. Pokud se v úterý lídři zemí nedomluví, parlament svého nového šéfa zvolí ve středu stejně a celá „hra o trůny“ tak změní dynamiku.



O předsedovi komise mohou teoreticky prezidenti a premiéři rozhodovat v hlasování takzvanou „posílenou kvalifikovanou většinou“, řada z nich ale podobný postup odmítá a doufá v nalezení konsensuální shody. Takový vývoj by si přál například italský premiér Giuseppe Conte.

Pokud by se hlasovalo, muselo by být pro aspoň 21 z 28 členských zemí, které zároveň představují nejméně 65 procent obyvatel unie

Nástupcem Jean-Claudea Junckera v čele Evropské komise by se podle Donalda Tuska měl stát sociální demokrat.

V pomyslném balíku je i nový předseda Evropské rady, tedy nástupce Donalda Tuska, pozice v čele unijní diplomacie po Federice Mogheriniové a také nový šéf Evropské centrální banky (ECB) po Mario Draghim.

Polský premiér Mateusz Morawiecki připomněl, že při řešení skládačky by měly být zohledňovány nejen politická příslušnost nominantů, ale i geografické rozložení napříč unií. Další politici zmiňují význam co nejrovnějšího zastoupení mužů a žen.

Přes opatrný optimismus, který dávali účastníci summitu najevo před začátkem jednání, je stále dohoda daleko. V kuloárech už se tak hovoří také o možnosti dalšího mimořádného summitu tento měsíc, zmiňováno je datum 15. července.