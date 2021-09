Morawiecki se vyhnul setkání s Babišem. Zrušení cesty má být pro Česko signálem kvůli Turówu

Čtvrtý ročník demografického summitu tak začal bez jednoho z hlavních hostů. Morawieckého měla nahradit polská ministryně pro rodinu a sociální politiku Marlena Malagová. Téma summitu bylo Rodina: klíč k udržitelnosti.

Kromě důležitosti rodiny se na summitu hodně mluvilo o klimatické změně a jejích dopadech na společnost i ekonomiku. „Je absurdní strašit přelidněností, redukovat děti na kilogramy CO 2 a odrazovat ženy ve vyspělých zemích, aby měly děti. Klimaalarmisté tím zcela ignorují skutečnost, že vyspělé země většinově svoji produkci skleníkových plynů rok od roku snižují – například státy Evropské unie se na emisích CO 2 podílejí zhruba 9 procenty – zatímco zbytek světa produkuje stále více CO 2 . Stejně tak klimaalarmisté taktně mlčí o strmě rostoucím počtu obyvatel v nejméně rozvinutých zemích, ačkoli to s udržitelností má pramálo společného,“ řekl v Budapešti Andrej Babiš.



Podle něj je ještě víc zarážející reakce mnoha západoevropských politiků. I když dobře vědí, že evropské národy pomalu vymírají. „Místo toho, aby se snažili zvýšit porodnost vlastních žen, sahají po tom nejjednodušším a nejrychlejším řešení. A tím je import migrantů, v posledních letech zejména z Blízkého východu a Afriky, tedy lidí pocházejících z diametrálně odlišného kulturního prostředí. Nakolik je to problematické, vidíme dnes a denně v Británii, Belgii, Švédsku, Německu i v mé oblíbené Francii,“ prohlásil Babiš. Zdůraznil, že je nutno pomáhat migrantům na místě, v zemích jejich původu.

Evropa se v poslední době potýká s poklesem porodnosti. V zemích EU se průměrně rodí 1,6 dítěte na ženu, v mnoha zemích statistiky zvyšují děti narozené v rodinách migrantů, jako je tomu třeba ve Francii. V Česku se jedné ženě průměrně rodí 1,7 dětí, v roce 1990 to bylo 1,9.



Ve stínu pandemie

Všichni řečníci kromě demografického poklesu v západním světě hovořili i o klimatické změně a ekonomických nesnázích způsobených pandemií koronaviru. „Ekonomický propad se dá vyřešit relativně rychle, ten demografický není vidět hned, o to je však horší,“ řekl slovinský premiér Janez Janša. Srbský prezident Aleksandar Vučić zase zmínil, že boj s CO 2 je zajisté důležitý, bez budoucích generací nám však bude málo platný.

Viceprezident v Trumpově administrativě Mike Pence zmínil potřebu „chránit ty nejslabší jako děti a seniory“, zdůraznil potom i ochranu nenarozených. V jeho Spojených státech se nyní přetřásá kontroverzní protipotratový zákon ve státě Texas. V září tam konzervativci prosadili zákaz potratů od zhruba šestého týdne těhotenství.

„Premiér je jako řidič v protisměru“

O tom, že polský premiér pozastaví své účasti na plánováné setkání na břehu Dunaje, spekulovala polská média na základě neoficiálních informací z vládního tábora od rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ve sporu o těžbu v dole Turów. Polsko má podle soudu platit denní pokutu půl milionu eur za to, že nezastavilo těžbu. Sankci má platit do doby, než uposlechne jarního příkazu soudu a práce v dole ukončí.



V úterý Morawiecki rozhodnutí Soudního dvoru EU o udělení pokuty Polsku důrazně odmítl jako špatné a slíbil, že Varšava využije všechny právní i jiné prostředky k tomu, aby prokázala jeho nevyváženost. Zároveň premiér obvinil Česko z nedostatku dobré vůle.

Polský opoziční list Gazeta Wyborcza přirovnal postup Morawieckého „k šílenému řidiči, který se s autobusem plným jeho krajanů v roli rukojmích řítí po české dálnicí v protisměru a po zavinění nehody se hádá s policií a nařizuje nám, všem cestujícím, abychom zaplatili za jeho chyby“.

Případ Turów podle deníku vyjadřuje podstatu „evropské“ politiky vládnoucí strany, „která si myslí, že není nutné se ohlížet na nikoho a na nic, dokud její předseda Jaroslaw Kaczyński akceptuje tento stav“. A nakonec místo řešení vláda obviní všechny ostatní.



Před dalším kolem jednání by si Poláci podle opozičního deníku měli uvědomit chyby a přiznat vinu. Polské ministerstvo prodloužilo povolení k těžbě nejprve do roku 2026 a pak do 2044 bez vyhodnocení dopadů na životní prostředí, s opomenutím unijního práva. A vláda PiS usoudila, že Češi nepodají žalobu, a následně žalobu podcenila.