Podle českého prezidenta nejsou mezi hlavami států zásadní rozdíly v názorech na zajištění míru na Ukrajině, na potřebu neodměňovat agresora ani na dodržování sankčního režimu. Pavel nicméně upozornil, že jednání o konci války již probíhají v různých formátech, aniž by byl dostatečně koordinován evropský postup.
Evropa se podle něj musí aktivně podílet na rozhodování o otázkách, které se bezprostředně týkají její bezpečnosti, tedy i těch o Ukrajině. V nadcházejících diskusích v různých evropských formátech by proto mělo být podle Pavla vyjasněno, jakou pozici bude Evropa zastávat, kdo ji bude při vyjednávání zastupovat a jaký bude další postup.
Nedostatečná koordinace podle Pavla oslabuje důvěryhodnost Evropy v očích Ruska i dalších partnerů. Veřejnost navíc může kvůli nejednotnému postupu nabývat dojmu, že evropští představitelé nic nedělají.
Slovenský prezident Peter Pellegrini míní, že válka na Ukrajině začíná vyčerpávat Evropu, Evropská unie by měla být součástí jednání o ukončení tohoto konfliktu.
„Evropu začíná tato válka vyčerpávat morálně i ekonomicky. Peníze chybějí v infrastruktuře,“ řekl Pellegrini.
Slovenský prezident má za to, že nelze každý rok vynakládat až 100 miliard eur (2,4 bilionu korun) na opotřebovávací válku a nedělat nic pro ukončení bojů.
Státníci evropského bloku letos schválili poskytnutí unijní půjčky Ukrajině ve výši 90 miliard eur (2,18 bilionu Kč). Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po říjnovém jednání v Bruselu uvedl, že jeho země požádá partnery o dalších 70 miliard eur (1,7 bilionu korun).
Prezidenti zemí V4 podpořili další rozšiřování evropského bloku. Každá z kandidátských zemí ale podle nich musí splnit stanovená kritéria.
Česko podle Pavla podporuje rozšiřování EU jako strategický krok k posílení stability regionu, připravena na něj však musí být, kromě zájemců o členství, také samotná unie. V energetice prezident upozornil na riziko prohlubování závislosti na dovozu strategických surovin ze zemí, které nejsou spolehlivými partnery. Zdůraznil, že státy V4 by dokáží v evropských debatách prosazovat společné zájmy a konstruktivní řešení, nikoli se pouze vymezovat proti navrhovaným opatřením.
„Přístupový proces musí být postaven na splnění jednotlivých požadavků. Žádné zkratky nebo zvýhodňování jedné členské země na úkor druhé,“ řekl Pellegrini. Uvítal oznámení Evropské komise, že Černá Hora je připravena na členství v EU a do konce letošního roku by mohla předběžně uzavřít všechny zbývající vyjednávací kapitoly.
Podporu rozšiřování EU vyjádřili prezidenti i ve společné deklaraci. V dokumentu vyjádřili podporu Ukrajině bránící se ruské agresi a zdůraznili význam pokračující vojenské i další pomoci při respektování zájmů jednotlivých členských států EU. Za další společnou prioritu označili zajištění cenově dostupných a bezpečných dodávek energie. Dvoudenní summit prezidentů V4, které nyní předsedá Slovensko, ve čtvrtek v Trenčíně končí. K zasedání se ve čtvrtek připojila i šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová.
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10. září 2026