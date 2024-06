Ranili mě a naštvali, reagoval Sunak na rasistický vulgarismus o jeho původu

Sunak, který je prvním britským premiérem z řad etnických menšin, reagoval na výroky, které ve čtvrtek zveřejnila britská veřejnoprávní stanice Channel 4. Podporovatel Reform UK jménem Andrew Parker v nich označil Sunaka za „zas*aného Pákistánce“.

Sunak vede kampaň před parlamentními volbami plánovanými na 4. července, které jeho Konzervativní strana po 14 letech u moci podle odhadů prohraje.

„Moje dvě dcery musejí vidět a poslouchat, jak mě lidé z Reform UK, kteří vedou kampaň pro Nigela Farage, nazývají zas*aným Pákistáncem. Bolí mě to a rozčiluje,“ řekl Sunak. „Neopakuji tato (urážlivá) slova lehkovážně, dělám to záměrně, protože je to velmi důležité,“ dodal.

Farage se už ve čtvrtek od výroků distancoval a uvedl, že je jimi zděšen. V pátek však naznačil, aniž uvedl důkazy, že Parker byl nastrčenou osobou, která měla v době vrcholící volební kampaně zdiskreditovat jeho stranu Reform UK.

Parker, který se označil za bývalého podporovatele Sunakových konzervativců, se Farageovi a straně Reform UK omluvil. Sunaka ale v prohlášení nezmínil.

Podpora Reform UK v posledních dnech o několik procentních bodů klesla v souvislosti s Farageovými kontroverzními výroky o tom, že ruského prezidenta Vladimira Putina k invazi na Ukrajinu vyprovokoval Západ rozšiřováním Evropské unie a NATO směrem na východ. Strana v uplynulých dnech navíc čelila skandálu, když jeden z kandidátů veřejně chválil nacistického vůdce Adolfa Hitlera, zatímco další řekl, že Británie měla přijmout Hitlerovu nabídku neutrality v době před druhou světovou válkou.

Podle průzkumu, který ve dnech 24. až 26. června provedla společnost BMG Research, by nyní Reform UK volilo 16 procent Britů, což znamená pokles o tři procentní body proti rekordu z minulého týdne. Konzervativci si naopak o procentní bod polepšili na 20 procent. Nadále je jasným favoritem opoziční Labouristická strana v čele s Keirem Starmerem, který tak má šanci stát se příštím britským premiérem.