Sundat, nebo nechat stát. Otázku pomníku jižanských vojáků v Louisianě vyřešil hurikán

Po několik týdnů se obyvatelé louisianského města Lake Charles zaobírali otázkou, zda by měli nechat stát pomník glorifikující obránce Konfederace – tedy sil, které bránily i právo jižanských plantážníků vlastnit otroky.



Navzdory peticím a protestům místních obyvatel nakonec zastupitelé rozhodli poměrem deset ku pěti, že monument ve městě zůstane.

Lake Charles, Louisiana voted 10 to 5 to leave up the Confederate South’s Defenders Monument.



Hurricane Laura toppled the statue atop of the monument overnight.



Photo: @davantelewis pic.twitter.com/Y3HpxbUgZo