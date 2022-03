Britský kapitán a neobyčejní ruští námořníci. V Itálii kotví záhadná jachta, údajně patří Putinovi

Šeherezáda je přinejmenším zvláštní plavidlo. Má šest pater, dvě přistávací plochy pro vrtulníky a vlastní lázeňský komplex. Přesto, že kapitánem je Brit a kotví v přístavu Carrara v italském Toskánsku, všichni členové posádky jsou Rusové.

Nejedná se přitom o lecjaké Rusy. Přinejmenším deset z těchto námořníků je zároveň důstojníky ruské ochranné služby FSO, jež zajišťuje ochranku státním činitelům. S informací přišli v pondělí dva investigativní novináři z nadace ruského opozičníka Alexeje Navalného.

„Jsou to ruští státní zaměstnanci, vojenský personál, a pravidelně cestují do Itálie jako skupina, aby pracovali na záhadné jachtě,“ uvedla na Twitteru Maria Pevčichová z Navalného nadace. Sto čtyřicet metrů dlouhé plavidlo má údajně hodnotu neuvěřitelných 75 miliard rublů, tedy asi 16 miliard korun, a disponuje mimo jiné vlastním salonem krásy. Majitel jachty přitom není znám.

Superjachta přitahuje Američany i Italy

Navalného novináři přitom nejsou první, kdo se o plavidlo zajímá. Deník The New York Times psal již začátkem měsíce, že se Šeherezáda dostala do hledáčku amerických zpravodajců. Vyšetřovací verze údajně zněla, že jejím skutečným vlastníkem je sám ruský prezident Vladimir Putin. Šestipatrovou loď údajně vyšetřovali též Italové.

Britský kapitán Šeherezády Guy Bennett-Pearce řekl deníku The Times, že italští úředníci se na loď dostali na začátku tohoto měsíce v rámci vyšetřování zahájeného italskou finanční policií a že „nemá jinou možnost“ než předat dokumenty odhalující totožnost majitele.

„Usilovně pátrají. Prověřují všechny detaily. Nejsou to místní policisté, jsou to muži v tmavých oblecích,“ řekl a dodal, že s informacemi bude nakládáno jako s „důvěrnými“.

Podle Navalného nadace ale Italové nepátrají dost rychle. Organizace proto zveřejnila výzvu, aby se tamní úřady konečně rozhoupaly k zabavení Šeherezády.

Plavidla rychle chátrají

Spojené království, USA a Evropská unie po ruské invazi na Ukrajinu přitvrdily vůči Rusku a prostřednictvím ekonomických sankcí se snažily zabavit luxusní majetek některých ruských oligarchů včetně superjachet. To s sebou ale nese i problémy. Deník Insider hovořil s odborníky, kteří popsali, že sankce, jež jsou podle nich rozsáhlejší než jakékoli v historii, mohou vést k dlouhým soudním sporům a znehodnocení nejdražších plavidel na světě.

„Jachty začnou chátrat, jakmile se uvolní program údržby,“ řekl serveru Insider Benjamin Maltby, partner britské advokátní kanceláře Keystone Law a odborník na právo týkající se jachet a luxusního majetku. „Čištění povrchů a kontrola funkčnosti zařízení musí probíhat průběžně.“

Podle jiných expertů by takto jachty v dohledné době mohly ztratit až 30 procent své hodnoty. Bez pravidelné údržby navíc hrozí, že propadnou při úředních kontrolách a ztratí tak pojištění.